¿Pudieron ser las cosas de otro modo?

“La música que escuchas define cómo ves el mundo”, nos dice uno de los personajes de El punto Jonbar, primer libro de Anaid Galvez Saldivar. La frase resulta perfecta para describir la poética de un libro que se lee pero también se escucha. Publicado a fines de 2023 por la Secretaría de Cultura de Hidalgo, este volumen fue distinguido con el Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay.

Comencemos por el título: entre los asiduos a la ciencia-ficción, un punto Jonbar es el momento en que una acción, a veces en apariencia insignificante, define el futuro. Galvez retoma el concepto y lo aplica en relatos de corte realista: personajes que, en un eterno viaje de ida y vuelta hacia el pasado, se atormentan preguntándose si decisiones distintas les hubiesen conducido a destinos diferentes.

El primero de los cuentos, titulado “De cómo nunca perdés”, nos presenta a una jugadora de roller derby que descubre que la estrella de su equipo recurre a sustancias prohibidas para potenciar su desempeño. Indignada, traza un peligroso plan en el que pone en riesgo todo. Es precisamente ella quien lanza la sentencia que abre esta reseña. Desde allí comenzamos a vislumbrar que, en este libro, la banda sonora es mucho más que un elemento periférico. Las siete historias que contiene nos hacen comprender que, en ese cuento sobre nosotros mismos llamado identidad, la cultura es una pieza insustituible: como diría Sergio Pitol, somos la música que oímos, los libros que leemos, el cine al que volvemos una y otra vez.

También en “Faros y discos”, el tercero de los cuentos, la música juega un papel central: allí Gálvez nos cuenta la historia de Mauricio, joven músico que se entera de que su novia le engaña con otro de los integrantes de su banda. Por si fuera poco, el tercero en discordia presume como suyas composiciones ajenas. Así, el cuento es una reflexión en torno a dos preguntas: ¿Cuándo y de qué manera asignamos el papel que juegan los demás en nuestra memoria? ¿Hay punto de retorno pasada esa frontera?

Otros cuentos destacados son “Emma Bot”, que cuenta la historia de un muchacho que extraña a su novia, quien se ha ido a estudiar a otro país, hasta que en un bar encuentra a una chica asombrosamente parecida. Y por supuesto “El punto Jonbar”, en donde una chica desempleada va una y otra vez al buzón con el propósito de enviar una carta que podría cambiar su vida, pero siempre encuentra razones para no hacerlo.

No obstante, mi relato preferido en esta colección es “El Pit”, pues aquí se recrea una práctica que durante muchas generaciones ha permitido que jóvenes músicos encuentren su estilo. Me refiero a la cultura del cover. Se llama así cuando una banda recrea, en su propio estilo, una rola compuesta por un grupo que admira. Covers inolvidables son la versión de “Turn the page”, de Bob Seger hecha por Metallica, y el clásico “Don’t Let Me Be Lonely Tonight”, de James Taylor interpretada por Eric Clapton. Un buen cover es al mismo tiempo un homenaje al maestro y una reafirmación de la propia identidad.

Pues bien: “El Pit”, de Anaid Galvez es una estupenda reelaboración de “¿Cuál es la onda?”, el inolvidable cuento de José Agustín incluido en Inventando que sueño (1968). Protagonizada por Raquelle, joven que se dedica a fotografiar de bandas de rock, esta nueva versión nos cuenta cómo vive hoy la experiencia una muchacha que sale sola de noche. A más de medio siglo de la publicación del relato original, este cover echa luz sobre algunos elementos que no han variado, pero también sobre ciertos cambios radicales. Un homenaje al maestro y una reafirmación de la propia identidad.

Así, El punto Jonbar no sólo es una magnífica muestra de la forma en que las nuevas generaciones de narradores dialogan con los clásicos de la literatura, también desliza pistas que conducen a las películas y, sobre todo, a la música favorita de la autora. Narrados con frescura, agilidad y pulso firme, los siete cuentos que integran este libro nos cimbran y nos hacen volver sobre nuestros pasos para preguntarnos: ¿pudieron ser las cosas de otro modo?