Protestan por falta de aire acondicionado clínica del Issste de Torreón

Personal de salud y derechohabientes de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) del Issste de Torreón se manifestaron esta tarde debido a serias deficiencias en el sistema de aire acondicionado que resultan perjudiciales para la salud de los pacientes y que afecta el desempeño dela base trabajadora.

Minutos después de las 13:30 horas de este miércoles, los inconformes se pararon en el acceso principal de la unidad médica con cartelones que decían: “Trabajadores de CMF exigimos mejores condiciones para trabajar, nos tienen trabajando bajo calor extremo y no obtenemos ninguna solución con los aparatos de refrigeración”, “Hacemos un llamado y una solución a las autoridades correspondientes”, “Estamos trabajando bajo protesta por las condiciones del problema con los aires, ya son varios años con esta problemática sin una solución”, “Queremos ser escuchados” y “Trabajadores de CMF solicitamos mejoras laborales. Se hace un llamado a las autoridades estatales”.

Iveth Campos, una trabajadora dijo que esta problemática tiene cinco años y que la han expuesto a la dirección de la CMF, la cual, ha hecho lo propio ante la delegación Coahuila del Issste pero sin que se tenga éxito. “A las autoridades estatales decirles que nos escuchen, no estamos trabajando en buenas condiciones, cada trabajador trae su propio aparato de aire pero no es suficiente, cada médico atiende como a 25 personas, y aparte de calor, a veces son los malos olores. Sí hay aparatos pero los arreglaban y como son obsoletos se volvían a descomponer, ahorita nada más contamos con aire en laboratorio”, expuso.

Dora Alicia Sánchez Arizmendi es de la tercera edad y es derechohabiente de la CMF. “Yo padezco de secuela de Covid, problema pulmonar, padezco de cirugía de columna, y no hay sillas suficientes en farmacia, está uno con el calor, este es mi segundo día en fila de farmacia para poder sacar los medicamentos, es muy complicado pasar aquí horas y estar sin un aparato de refrigeración”, expuso. Además, la señora, se quejó porque dice que requiere medicamentos psiquiátricos y de reumatología y muchos de ellos no están disponibles. “Es muy difícil, el gobierno nos dice que nos da una ayuda el Bienestar pero esa ayuda, no ayuda puesto que los tenemos que gastar en los medicamentos que no nos dan”, apuntó.

Élida Montoya, otra derechohabiente mencionó que las autoridades no hacen caso a las demandas y que además de la falta de aire acondicionado, hay ocasiones en que hay una larga fila en la farmacia “y estamos afuera con el solazo”.

Por su parte, Ernesto Frausto, delegado en la CMF del Sindicato del Issste comentó que han estado dialogando con la autoridad para diseñar una estrategia y que el personal sanitario tenga algún mérito para seguir laborando bajo las altas temperaturas.

“Ellos nos proponen una hora de salida pero eso no nos condiciona a un buen trabajo, esto no es de ahorita, tenemos cinco años batallando con los aparatos de refrigeración y precisamente hoy, todos los compañeros trabajadores están incómodos. Estamos esperando una respuesta porque ¿qué ganamos con tener una hora de salida si vamos a continuar con un mal clima?, lo que queremos es el clima para trabajar en buenas condiciones”, añadió. Por lo pronto y en lo que la delegación Coahuila resuelve la problemática, se estará laborando bajo protesta. En la CMF, hay alrededor de 130 trabajadores de la salud.