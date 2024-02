Protestan ante posible cierre de Jardín de Niños

Ayer por la mañana, padres y madres de familia se manifestaron a las afueras del Jardín de Niños "Ma. Del Carmen Serdán Alatriste" de Torreón para denunciar públicamente que por falta de matrícula, les quieren cerrar el plantel educativo y reubicar a poco más de 70 alumnos, que actualmente están distribuidos en tres grupos.

Karla María Román González, presidenta de la Sociedad de Padres de familia dijo que recibieron la noticia por parte de la supervisora de zona escolar, María del Carmen Muñoz Luévanos.

Empezó informándoles que retirarían a una maestra por lo que se quedarían con dos docentes para atender a los tres grupos. Incluso, dicen que la supervisora los citó en el kínder pero que no se presentó, además de que están inconformes porque supuestamente les "ha gritoneado" y grabado en repetidas ocasiones a los niños y niñas para demostrar que hay baja matrícula, sin su autorización. Agregaron que hay presunto hostigamiento laboral hacia las maestras.

Román González dio a conocer que aunque no les han dado fecha para el cierre del jardín de niños, los padres y madres de familia sospechan que será antes de que concluya el ciclo escolar 2023-2024.

Dijeron que el cierre del plantel educativo sería negativo, ya que esto implica que tengan que buscar una escuela a mayor distancia y ello representaría un mayor gasto.

Los manifestantes admitieron que hay ocasiones en las que no envían a los niños a clases pero que es por las bajas temperaturas que se han registrado en lo que va de este año en la región Lagunera.

Se informó que la directora del plantel está incapacitada pero que ya está enterada de la molestia de los padres y madres de familia.

Finalmente, señalaron que "queremos que no haya acoso a las maestras y si ellos creen que el kínder no da el ancho, que vengan y evalúen a los niños". Este preescolar se localiza sobre la calle Nicaragua de la colonia Aviación de Torreón y según los quejosos, si no hay respuesta por parte de las autoridades educativas, harán un plantón en las oficinas regionales de la coordinación de Servicios Educativos, ubicada en la colonia Campestre La Rosita.