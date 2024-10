Protesta en presidencia de Madero por permiso de venta de bebidas alcohólicas en ejido

Por alrededor de una hora y media habitantes de ejido Batopilas, del municipio de Francisco I. Madero mantuvieron cerrado el edificio de la Presidencia Municipal, ya que están inconformes porque se expidió un permiso de venta bebidas alcohólicas en dicha comunidad, lo cual afirman se incurrió en una irregularidad, por lo que exigían la clausura del establecimiento.

En tanto que la persona que adquirió el permiso, manifestó que, cumplió con los requerimientos que se le pidieron tanto el Municipio como el Estado y pago por cada uno de los permisos que se le pidieron, por lo que aseguró que tiene todo en regla.

Los ejidatarios manifestaron que, tradicionalmente el municipio entrega un permiso para una cantina ejidal y con el recurso que se recauda se utiliza para mejoras en la comunidad y de ahí se solventan los gastos para el festejo de aniversario del reparto agrario, así como para las fiestas patronales y en ocasiones se apoya para el traslado de enfermos o para lo que se necesite.

“Venimos a tomar la presidencia por una licencia de alcoholes que dieron y que nosotros no queremos en el ejido, porque nosotros tenemos la de nosotros que es ejidal y esa es particular y queremos que la quiten” explicó el comisariado ejidal Doroteo Elizalde Medrano.

Explicó que, la nueva licencia para cantina se expidió en el mes de abril y en su momento buscaron al alcalde Jonathan Avalos (ahora con licencia el cargo) para manifestarle su inconformidad, pero no los atendió y varias ocasiones buscaron a la secretaria del Ayuntamiento Darinka Guerra y también los traían a “vuelta y vuelta y total que nunca nos atendieron”, por lo que este martes decidieron acudir nuevamente con Darinka quien ahora es la encargada provisionalmente del despacho de a alcaldía y al no tener respuesta optaron por cerrar las instalaciones.

“El permiso que le dieron a ella es pa beneficio personal y ahorita a nosotros nos ha bajado mucho la venta, por eso venimos ahora con la licenciada Darinka que está ahorita, por que ya no está Jonathan, pero ya hemos venido con ella y nos trae a puras vueltas, y nos dice que va a hablar con el acalde que nos va a dar una cita y venimos y no se presenta y fuimos a buscarlo a una casa que tiene allá en una casa que tiene, en Lequitio, por la curva y tampoco no salió, mandó a un guardia y nos nos dicen nada y nomás nos trae con puras mentiras”, dijo el comisariado ejidal.

Se pudo conocer que el grupo de inconformes llegaron alrededor de las 8:30 de la mañana, ya que su intención era no permitir el acceso al personal de los municipios, pero decidieron esperar a que los recibiera Darinka Guerra y al no tener respuesta se dividieron para cerrar las dos puertas de acceso de la Presidencia Municipal, colocando cintos y palos de escobas.

Los quejosos manifestaron que de no tener respuesta para que se clausurara el negocio se trasladarían para hacer un bloqueo en alguna carretera.

Algunos directores de departamento trataban de dialogar con ellos pero los manifestantes pedían una solución, luego llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y tampoco lograron que “liberaran” la puerta principal, fue hasta que llegó el director de la Policía, Miguel Ángel Aguilar y permitieron a que entrara al edificio y en ese momento los agentes que se encontraban en el lugar trataron de aprovechar para abrir la puerta y se originó un forcejeo y al final no lograron entrar.

Al final lograron que el director de la Policía y el titular de alcoholes, Arturo Guerra Gamboa, acompañados de más elementos en varias patrullas se trasladarían a la comunidad para revisar el tipo de permiso que la persona contara con su documentación en regla y se realizaría una clausura en tanto acudía a la presidencia municipal para que se regularizara, ya que el permiso que la licencia que se le otorgó es para una miscelánea.

Por su parte Rosa Isela Martínez, quien adquirió la licencia aseguró que después de una serie de requisitos en donde los de mayor exigencia fueron los del municipio, ya que se tenía que solicitar las licencias de funcionamiento y permisos en varias dependencias, finalmente cumplió y realizó sus pagos en la Tesorería Municipal, así como en la Recaudación de Rentas, por lo que manifestó tener todo en regla.

(FOTOS: EL SIGLO)