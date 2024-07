Propietario de camioneta sería el responsable del flamazo en Saltillo

Al menos por parte de Protección Civil, no puede aplicar una sanción ya que fue un vehículo particular donde se suscitó el incidente del pasado 05 de julio el cual hasta el momento registra un saldo de cinco personas con quemaduras y una más sin vida.

Según reveló Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil Saltillo, todo apunta a que el incidente se registró no por el puesto, en este caso fue por un tanque que estaba en un costado, que era el tanque de carburación de un vehículo.

“De acuerdo a la información por parte del personal de Protección Civil, era el vehículo del propietario del establecimiento, el cual estaba estacionado a un costado, y ese fue el que probablemente ocasionó el incidente por la apertura de la válvula de alivio del tanque”, indicó.

Añadió que en este caso es un incidente aislado, no se puede llevar a cabo la implementación de una sanción ya que fue un vehículo particular donde se suscitó el incidente, entonces aquí no aplica llevar a cabo un procedimiento de imposición de sanción.

No obstante recordó que se lleva a cabo una investigación por parte de Fiscalía General del Estado, y son los que llevarán a cabo el desahogo de pruebas con la finalidad de determinar cuáles fueron las causas y sobre todo si va a desahogar algún tipo de cargo o responsabilidad.