Promete Mario Alberto Dávila Delgado más resultados positivos

El candidato a la presidencia municipal de Monclova por el Partido Acción Nacional, Mario Alberto Dávila Delgado, prometió que durante su segundo mandato obtendrá más y mejores resultados al frente del Ayuntamiento.

El abanderado albiazul explicó que decidió postularse a la reelección porque desea que Monclova siga por un rumbo positivo, cambiando a favor. Recordó que en 1978 ganó el PAN por primera vez Monclova, con Carlos Alberto Páez Falcó como candidato a alcalde. Expuso que hasta la fecha el primer mandatario de extracción azul es considerado el mejor presidente de esta ciudad.

“Seguimos nosotros con esa idea –de Páez Falcón- de administrar bien la ciudad, de hacerlo correctamente, de tener cero deuda, de tener una gran inversión”. Afirmó que prácticamente realizará una inversión de un presupuesto completo en obra pública y equipamiento, como ya lo ha hecho.

Explicó que en su administración se invirtieron más de 500 millones de pesos en obra pública y cerca de 180 millones de equipamiento. Expuso que antes era mucho menor la inversión y el Ayuntamiento “prácticamente no tenía equipo para trabajar y se tenía que rentar”.

Este 2024 el ayuntamiento de Monclova alcanzará una inversión cercana a los mil millones de pesos, cuando antes recibía un presupuesto de 750 millones, dijo. Citó que hay más camiones de basura, más patrullas, vehículos utilitarios, más pavimento, más agua potable y la ciudad tiene finanzas sanas desde el principio.

Dijo que continuará trabajando en solucionar la problemática de la ciudad, que es difícil por la contracción económica de alrededor del 20 por ciento.

Respeto y consideración a los demás candidatos

Por otro dijo que a los comicios con otros candidatos a quienes les que expresó su respeto y amistad. Afirmó que no entrará a una lucha de ataques. Indicó que sólo si es necesario se defenderá, y si no lo considera importante, no responderá a las agresiones.

Explicó que no participará en acciones de ataque. “Esta campaña es de propuestas y de cercanía con los ciudadano”, sostuvo.