Prohición de fiestas en la calle es por seguridad: Alcalde Matamoros

El alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, dijo que la prohibición de la celebración de fiestas en la calle y, por lo tanto, el cierre de las vías, obedece a un tema de seguridad, no a fines recaudatorios, incluso dijo que la medida ha sido muy bien vista por la mayoría de los ciudadanos.

“Fue un acuerdo del Cabildo porque estamos cuidando el tema de la seguridad, porque se venía dando una tendencia a hacer fiestas familiares y bloqueaban las calles y llevaban a grupos musicales, con música en vivo y no había control de venta de cerveza, nosotros nunca habíamos dado un permiso para hacer las fiestas, pero ahora sí que tentándonos el corazón ya no podíamos clausurarle porque ya estaba el grupo y tenían ya las cosas”.

Dijo que, anteriormente, no había una normativa sobre ese tipo de eventos, por lo que no había forma de argumentarle a los ciudadanos para proceder a la clausura de los eventos.

“Es definitivo no hay permisos en la Dirección de Ingresos para que se realice una fiesta en la vía pública, tiene que ser en un local, de acuerdo a las condiciones económicas de los ciudadanos, pero también hay que cuidar el tema de la seguridad de la ciudadanía, no podemos poner en riesgo por un tema social la seguridad de los ciudadanos, porque para empezar; ¿Cómo revisas a las personas que van al baile en la calle?, si no hay un filtro, si pueden llevar armas”.