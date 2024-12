Programa presidencial de tecnificación de riego tendrá que esperar en La Laguna

El programa presidencial de tecnificación del riego en la Comarca Lagunera tendrá que esperar. En menos de tres meses abrirán las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas para dar inicio al ciclo agrícola, por lo que ya no será posible realizar obras de infraestructura para la modernización de los sistemas de riego.

Generar este tipo de ahorros mediante la modernización de los equipos es parte del compromiso del gobierno federal anterior con el programa presidencial de Agua Saludable para La Laguna. No obstante, no ha habido avance en función de la asignación de recursos a proyectos presentados por los ejidatarios.

El nuevo gobierno federal anunció que la meta de tecnificar 200 mil hectáreas de cultivos en regiones estratégicas de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas. El volumen comprometido por los usuarios agrícolas permitirá un aumento de 50 por ciento en la productividad de los agricultores de pequeña y mediana escala; es decir, el equivalente a producir alimentos adicionales para satisfacer la demanda de 7 millones de personas durante todo un año.

Los módulos del Distrito 017 ingresaron en febrero de este año proyectos para la modernización de los sistemas de riego por más de 100 millones de pesos, sin embargo, se les respondió de parte de Conagua que no se contaba con recursos etiquetados en 2024 para la tecnificación y que se buscaría canalizarlos a través de un subprograma de apoyos especiales y estratégicos.

Baudilio Rodríguez Abusaid, presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), señaló que ya no se alcanzaría a implementar este programa antes del miniciclo agrícola en la región lagunera porque se espera la apertura de las compuertas para marzo de 2025.

"Ya no alcanzarían para este próximo año, 2025, ya no hay tiempo, entre el 5 al 10 de marzo se tendría que abrir la presa, ya no sería conducente aquí", comentó.