Profeco suma 275 inconformidades en el último día del Buen Fin

El cuarto y último día de El Buen Fin inició con 275 inconformidades sobre todo por incumplimientos de los proveedores, dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"De dicho total, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención".

La intervención del organismo ayudó a recuperar más de un millón 280 mil pesos a favor de los consumidores.

Por lo que la Profeco pidió que "si durante este Buen Fin los proveedores incumplen en alguna de sus obligaciones, no respetan los precios anunciados o entregan un producto con defectos pueden hablar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o acercarse a alguno de los módulos o brigadas para inconformarse".

La Profeco dijo que del primer minuto del 15 de noviembre hasta las 10 de la mañana de este lunes 18 de noviembre se dio orientación a 12 mil 218 personas sobre trámites, como procesos para inconformarse por incumplimiento de ofertas, por promociones no cumplidas, plazos de entrega, cancelación de compra, envíos de producto equivocado, no respetar el precio anunciado, entre otros motivos.

Las entidades con más inconformidades son: Ciudad de México con 58 casos; mientras que, en el Estado de México y Jalisco, se han registrado 25 en cada una; le sigue Veracruz con 20; Coahuila con 15; Nuevo León con 13; y Oaxaca con 11.