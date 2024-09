PROFECO revela las peores cremas antiarrugas

Las cremas antiarrugas suelen ser muy populares entre las mujeres, ya que pueden llegar a utilizarlas para prevenir la aparición de estas, incluso para disminuir si es que los signos de la edad ya han aparecido.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha analizado estos productos y fue así como encontraron aquellos que no cumplían con lo que ofertaban, y son más de una.

Crema antiarrugas BT001 y BT002 de la marca NOVIRSA

Estas cremas fueron señaladas por incumplir varios artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Según la Profeco, no lograron demostrar su efectividad en la eliminación de arrugas ni en proporcionar un efecto tensor inmediato en el cuerpo, a pesar de lo que indican sus etiquetas. Además, se encontró que no cumplían con su promesa de eliminar manchas ni de aclarar el tono de la piel.

Crema Hebe

A pesar de que estas cremas incluyen ingredientes como veneno de abeja y colágeno, la Profeco concluyó que su aplicación no produce una reducción significativa de las líneas de expresión. Además, se determinó que no provienen de fuentes naturales, lo que contradice las expectativas de quienes buscan productos más orgánicos y efectivos. En resumen, estas fórmulas no logran el efecto rejuvenecedor que prometen para la piel.

A lo largo de múltiples investigaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor ha clasificado otros productos de la marca NOVIRSA como no aptos para la venta en el mercado. En esta ocasión, la denuncia se enfoca en la crema antiarrugas BT001, pero también subraya la importancia de realizar una revisión más exhaustiva de la totalidad de los productos cosméticos de la marca. Esta situación plantea preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de los cosméticos que se ofrecen a los consumidores, destacando la necesidad de garantizar que todos los productos cumplan con las normativas de calidad y efectividad establecidas.