Productores de melón de Matamoros y Viesca reprochan a autoridades que los dejen solos

Productores de melón del municipio de Matamoros y Viesca reprocharon que este año las autoridades los han dejado solos, ya que en otras temporadas al menos había presencia de las corporaciones policíacas para evitar que los “coyotes” abusen con el precio o se les fueran sin pagar.

Recordaron que el año pasado se observaba a personal monitoreando el precio para notificarles a los productores para que no malbarataran sus cosechas.

“Otros años se ponían ahí, para estar vigilando, para que los coyotes no abusaran, que no se fueran muy abajo con el precio o que se fueran los camiones sin pagar, pero este año no se han visto, ni los del municipio ni los del estado”, mencionó un productor del ejido Sacrificio.

Sobre la asociación que se constituyó al inicio de esta administración, los productores mencionaron que eso nomás fue para quedar bien y para el beneficio de unos cuantos y las instalaciones que se habilitaron para centro de acopio, es de los mismos funcionarios.

“También los meloneros no somos organizados, la asociación que hicieron no existe, eso no fue cierto, la hicieron los mismos coyotes y fueron muy pocos productores. Pa empezar no hay instalaciones, los cuartos fríos que hicieron y el centro de acopio fue nomas, fue la gente de ellos, de Onofre, esas no son de nosotros, las bodegas son del municipio, pero ellos se quedaron con ellas”.

Dijeron que mientras ellos le invierten dinero y mucho trabajo, es poca la ganancia que tienen, ya que los “coyotes” les pagan poco por sus cosechas y al final la utilidad se la llevan solo ellos.

“Nosotros desde las cinco de la mañana nos levantamos pa irnos a la friega de la parcela y todavía venirse aquí a esperar a ver a qué hora te reciben el producto y que nos paguen a como quieran”.