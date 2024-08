Procederán legalmente contra cobro de plazas

La Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna de Durango, procederá legalmente contra quienes resulten responsables por la venta y cobro de supuestas plazas que se ofrecieron hace un año a nombre de la organización sindical, con testimonios falsos.

Esta semana, un grupo de personas que no están adscritas al sistema de salud estatal, se manifestaron en las instalaciones de las oficinas sindicales para denunciar que habían pagado 35 mil pesos a integrantes de dicha sección sindical a cambio obtener una base y es fecha que no han tenido respuesta. Primero pagaron 5 mil pesos para realizar supuestos trámites y después desembolsaron 30 mil más para cubrir el costo de la plaza.

Otros manifestantes que sí pertenecen a la Secretaría de Salud y que sí son sindicalizados, acusaron presuntos malos manejos de las cuotas y falta de transparencia así como irregularidades en la asignación de las plazas.

La secretaria general, Rafaela ZapataMorales, dijo que atendió a dos personas inconformes que le expusieron que había alrededor de 13 casos de supuesta venta de plazas, sin embargo, en la reunión, no se identificó físicamente a alguno de los integrantes del Sindicato como responsable de los señalamientos, esto pese a que previamente lasmujeres habían proporcionado dos nombres.

“Vinieron dos personas ajenas a la agrupación sindical que supuestamente hicieron la compra de unas plazas en 35 mil pesos, ellas mencionan que 13 personas en esa misma situación, yo aquí a todos mis compañeros y gente que no es de la organización sindical, hago la invitación a que hagan sus denuncias y que vengan al Sindicato a hacer aclaraciones... jamás hemos vendido una plaza y yo no le voy a permitir a nadie que utilice mi nombre y el nombre de la organización sindical para estar haciendo este tipo de manejos. Vamos a buscar y llegar hasta lo último... voy a actuar legalmente porque no voy a permitir que se ensucie nuestro nombre”, apuntó.

Zapata Morales insistió en que es importante que aquellas personas que hayan pasado por lo mismo, se acerquen al Sindicato para hacer las aclaraciones pertinentes.

Respecto al tema de la falta de transparencia y de informes de las cuotas sindicales, la secretaria comentó que tiene comunicación constante con la base trabajadora y que incluso, realiza asambleas constantes para darles a conocer diversos asuntos sindicales y aclarar dudas.

Además, sostuvo que las plazas se otorgan a través de dictaminaciones que se generan a partir de jubilaciones y de funciones del mismo personal.

“Aquí lo que debe quedar muy claro es que las plazas no es un derecho del trabajo y no son heredables, más sin embargo yo hice un compromiso de campaña de hacer asignaciones de plazas respetando la antigüedad laboral de los trabajadores así como también aquellos compañeros que inicien un proceso de jubilación y a compañeros que fallezcan en activo se registra un familiar directo”, mencionó. La líder sindical comentó que son muy pocas plazas las que se generan y aseguró que se respeta el escalafón.