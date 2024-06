Procede DSPM en 23 denuncias de abusos policiacos en Monclova

El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Monclova, Fernando González Dodero compareció ante el Cabildo en pleno. Su presencia fue para informar de las quejas y denuncias contra la dependencia por abusos policiacos.

Dio a conocer que de marzo a la fecha son 23 quejas y reportes en la DSPM, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y en juzgados de Distrito.

Aclaró que son casos documentados ante alguna autoridad, y en todos se procedió. Los señalamientos en redes sociales no tienen expedientes porque no hay denuncia.

Varias investigaciones fueron agotadas y concluyeron con sanciones a policías y otras fueron desestimadas. No se comprobó que se hubiera cometido el acto de corrupción.

Explicó que las primeras quejas fueron en marzo, con 4 presentadas por comparecencia ante el órgano interno de Seguridad Pública. Una fue por abuso de autoridad, otra por amedrentar a un ciudadano y la tercera por presunta extorsión, que no fue comprobada. Los elementos fueron amonestados, advertidos de no acercarse al denunciante y asignados como pedestres a un punto fijo.

El cuarto caso fue un amparo por el aseguramiento de un vehículo puesto en resguardo de un corralón. La acción de la policía municipal quedó sin efecto y se le regresó la unidad automotriz al querellante.

En abril fueron 3 casos, dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Una por detención de robo en Coppel y arresto de un automovilista por conducir un vehículo en estado de ebriedad. La segunda fue por detención de un individuo por consumo de sustancias tóxicas y posesión de drogas. González Dodero explicó que estas querellas están en revisión en la CNHEC, que aún no las resuelve.

Precisó que la tercera queja, fue por comparecencia ante el área jurídica de Seguridad Pública por abuso de autoridad por una detención indebida. Los agentes fueron acusados de allanar un domicilio para realizar el arresto.

El mando policiaco explicó que la quejosa no presentó denuncia ni dio seguimiento a la queja presentada, pero los agentes fueron sancionados.

En mayo, continuó, fueron 6 quejas, 4 en la Comisión de Derechos Humanos. Una por la persecución a un motociclista, que está pendiente de resolución del Ombudsman; Otra por la detención de un presunto ladrón que también participó en una riña. Ambos están en estudio en la CDHEC. Una tercer querella fue atribuida a un supuesto policía, pero no procedió porque el señalado no pertenece a la corporación, dijo González Dodero. Otro más fue por no atender un reporte, denuncia que se desechó porque no se sustentó la queja.

Hay 2 quejas más presentadas en la Dirección de Seguridad Pública, explicó el mando policiaco. La primera por un accidente de tránsito. A la parte afectada se le resarció el daño. El otro caso fue de un supuesto intento de extorsión por un depósito a la cuenta bancaria de un policía. El director de Seguridad Pública explicó que la investigación corroboró que no existió el delito y la demanda no procedió.

En junio se presentaron 10 quejas, dijo. 8 fueron directas al órgano interno de Seguridad Pública. Entre estas se encuentra la sustracción de un rifle de postas, que fue regresado al dueño. Otra de las que destacan, dijo, fue de dos elementos sorprendidos por detener a un paisano con aparentes intensiones de extorsión, que no habrían logrado. El director de Seguridad Pública dijo que fueron sancionados los elementos aunque la víctima no presentó queja o demanda ante alguna autoridad.

Una queja más, explicó el director, fue ante la CDHEC por el aseguramiento de un camión, cuyo número de serie no correspondía al registrado en la tarjeta de circulación. La infracción, dijo González Dodero, está justificada y sólo esperan el fallo de Derechos Humanos.

Y el último caso fue el de los policías acusados de robo de chatarra. Aclaró que no hay denuncia ni queja de víctimas. Sin embargo los policías, 3 fueron suspendidos del cargo, están bajo investigación por omisión de la elaboración del informe policial homologado de la acción realizada y dijo que podrían ser dados de baja, si así lo considera la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública.

Fernando González Dodero dijo que el total de quejas, demandas y denuncias suman 23, y todos los casos se atendieron.