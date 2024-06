Primeros del gabinete

John F. Kennedy

El 16 de agosto de 2023 Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa, un día antes de que se definieran las encuestadoras que harían los ejercicios para definir al candidato presidencial de Morena. Tenía el semblante adusto y, como trasfondo, una pantalla dividida: de un lado, con fondo negro, proyectó una imagen de Claudia Sheinbaum, con rostro serio y en blanco y negro; del otro lado estaba él, sonriente, en una fotografía a colores.

Dijo que estaba adelante en los sondeos profesionales y añadió: "Nosotros no pagamos encuestas". La decisión, dijo, es: "Marcelo o Claudia, Claudia o Marcelo. ¿Queremos el futuro o queremos quedarnos donde estamos?". Los demás aspirantes no pintaban, dijo, y añadió: "Nunca habíamos visto tanto acarreo, como el que estamos viviendo ahorita; no habíamos visto tanta paga de encuestas falsas; no había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia., como la que estamos viendo.; están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar, en todo el país; están utilizando a las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia; están haciendo un acarreo de veras monumental.". Parecía un rompimiento en las filas de Morena, que el presidente López Obrador había querido evitar. Ebrard estuvo incluso coqueteando con partidos de oposición.

A pesar de estas quejas de hace menos de un año, ayer la virtual presidenta electa anunció el nombramiento de Ebrard como secretario de Economía. Es una decisión pragmática que sugiere que Sheinbaum no se deja dominar por los rencores. Quizá recuerda las palabras de Michael Corleone, el hijo de Vito Corleone, en El padrino II con guión Mario Puzo: "Mi padre me enseñó muchas cosas aquí, en esta habitación. Me dijo: Mantén cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos". A mí me vino a la mente Carlos Salinas de Gortari, quien le entregó Educación a su rival Manuel Bartlett en 1988.

Los primeros nombramientos de Sheinbaum son razonables. Juan Ramón de la Fuente no es diplomático de carrera, pero hizo un buen trabajo como representante permanente de México ante Naciones Unidas, suavizando algunos de los exabruptos del presidente López Obrador. Rosaura Ruiz fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y acompañó a Sheinbaum en su gabinete en la Ciudad de México; se le encarga ahora una nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que podría tener un papel importante en la modernización de nuestro país. Alicia Bárcena deja Relaciones Exteriores, pero se hará cargo de Medio Ambiente, un tema cercano a su corazón. Julio Berdegué Sacristán, nuevo titular de Agricultura, tiene una licenciatura en agricultura por la Universidad de Arizona, estudios de genética y agronomía en la Universidad de California, y ha tenido una larga carrera en estos temas, incluyendo responsabilidades en la FAO. Ernestina Godoy, exfiscal capitalina, apenas electa senadora, será titular de la Consejería Jurídica.

Podrá haber críticas puntuales a cada uno de los designados, pero me parece que hay una decisión de entregar responsabilidades a personas con capacidad. No vemos a un agrónomo en Pemex ni a un viejo jefe en Segalmex que cualquier corrupto puede engañar. Si López Obrador pedía 90 por ciento de lealtad y cuando mucho 10 por ciento de capacidad, los nuevos miembros del gabinete tienen bastante capacidad y al parecer también lealtad. Alguno, sin embargo, tendrá que demostrarla ahora o esperar que la nueva presidenta supere definitivamente los cuestionamientos del 16 de agosto del año pasado.

CHUAYFFET

"Fue el PAN el que pidió el límite a la sobrerrepresentación en los últimos días de la negociación de la reforma electoral de 1996", me aclaró ayer Emilio Chuayffet, quien llevó esa negociación como secretario de Gobernación. "Ya teníamos amarrado todo. Zedillo aceptó; PT y PRD de inmediato lo aprobaron". También me dijo: "Fue la única reforma electoral en la historia que se aprobó por unanimidad en diputados y senadores".

