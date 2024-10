PRI en Madero celebra resolución del TEPJF contra alcalde y prepara nueva estrategia legal

Si la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue de manera unánime es por que si encontraron elementos que confirmar que hubo participación del alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez en el proceso electoral de la alcaldía, pero eso no termina ahí, ya que deben esperar de forma procederá el Tribunal Electoral de Coahuila para ir “armando” la estrategia legal que se continuará.

Así lo declaró el dirigente del Comité Directivo del PRI en el citado municipio, Saúl González Amador, dijo que, de entrada están satisfechos con la determinación que tomó el Tribunal Federal, lo cual calificó como una gran paso.

“Estamos muy contentos, por la resolución de Tribunal, porque ellos detectan que si hay elementos de que hubo participación del alcalde en la elección de aquí de Madero y dentro de la resolución es que emitieron fue de manera unánime y esto quiere decir que si se encontraron los magistrados y que las pruebas que mandamos fueron aceptadas”

El también sindico del actual Ayuntamiento repitió que, dependiendo de la pauta que vaya marcando el Tribual Electoral de Coahuila, los abogados prepararán su estrategia, ya que las posibilidades es que se reponga el proceso electoral y si se logra sería la primera ocasión que ocurre algo así en Francisco I. Madero.

Dijo que están preparados para todo, ya que evidentemente la contraparte también tendrá su estrategia, pues está en una “pelea” entre dos fuerzas políticas, que al final la ley definirá quien tiene la razón.

En cuanto al tiempo en que se podría tardar el Tribunal Estatal en revisar otra vez las pruebas para deliberar, González Amador dijo que es relativo, ya que cuando ellos empezaron el litigio no esperaban que se extendiera tanto tiempo, pero ahora entienden que los magistrados tenían que estudiar minuciosamente las prueba que se presentaron.

En relación al proceso de entrega-recepción, el cual ya inició el entrevistado consideró que debe frenarse, ya que en tanto no se tenga una conclusión por parte de los tribunales, no se tiene certeza de nada sobre cómo quedará conformado el Ayuntamiento, incluso el reconoció que, aunque el Instituto Electoral les entregó las actas de mayoría para las regidurías plurinominales el partido no se las ha entregado por el procedimiento legal que está en curso.