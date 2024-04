PRI en Lerdo niega agresiones contra el pintor de MC y niega retiro de lonas a Morena

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Lerdo, Carlos Cruz Ramírez, aseguró en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del PRI local que los señalamientos de la oposición: como la golpiza que se llevó un pinto de bardas de Movimiento Ciudadano (MC) y el retiro de lonas con propaganda que acusa Morena no corresponden a la realidad.

"La oposición ha hecho acusaciones en contra de nuestros liderazgos, son puras mentiras", dijo Cruz Ramírez. Quien aseguró que en el caso de la agresión contra el pintor que denunció públicamente la actual candidata a diputada de MC, María Luisa González Achem, fue una riña vecinal.

"Nosotros hablamos con la gente de la colonia y fue una riña entre vecinos. Tenemos pruebas de los afectados que tuvimos por nuestra parte. Están haciendo acusaciones en contra del presidente que no tiene nada que ver en ello", dijo el presidente del PRI en Lerdo, quien aprovechó el espacio en la rueda de prensa para además mostrar un video en la rueda de prensa donde personas con chalecos guindas identificados con el partido Morena colocan lonas encima de las previamente colocadas por la alianza Fuerza y Corazón por México en Lerdo.

"Haremos una denuncia en lo que corresponde y tenemos al jurídico trabajando", aseguró, y apuntó que no tienen necesidad de retirar lonas a Morena, como recientemente sus representantes señalaron en una rueda de prensa del pasado miércoles.

Cruz Ramírez recordó que quienes hoy hacen señalamientos anteriormente pertenecieron al PRI, partido gracias al cual tuvieron acceso a diferentes cargos.

"Que no se les olvide que ellos estuvieron aquí en el partido. Se sirvieron del PRI, fueron regidores, (Flora Leal) fue directora del Instituto de la Juventud, fue candidata a diputación local y la perdió en su momento. Que no se nos olvide que Jaqueline (Jaqueline del Río) fue síndico, fue diputada, fue regidora, ha ocupado cargos de elección popular por parte del partido también como María Luisa González Achem fue presidenta municipal por el PRI y hoy resulta que ellos se sienten ofendidos del PRI, que el PRI no les dio nada, pero que no se les olvide que cuando estuvieron aquí en el PRI se sirvieron y se sirvieron con la cuchara grande", aseguró Carlos Cruz.

El dirigente del PRD, José Valenzuela, quien estuvo presente en la rueda de prensa aseguró que los señalamientos en contra de Fuerza y Corazón son solo para desprestigiar a los partidos que la conforman (PRI-PAN-PRD).

"Utilizan una guerra de desprestigio, yo creo se sienten desesperados. Conocen a la candidata opositora, era priista y lamentamos mucho que hagan comentarios infundados y la verdad no nos interesa porque estamos muy contentos porque los números nos favorecen en la primera encuesta que se ha realizado", dijo el dirigente del PRD en Lerdo, José Valenzuela.

El delegado del PRI en Lerdo, José María Alcántar, presente también en la rueda de prensa, aseguró que el PRI tiene una estructura en las 82 secciones del municipio y que todas las lonas están sustentadas con autorización por escrito de los dueños de las casas o bardas al igual que los microperforados: "Tenemos la evidencia, todo está sustentado", acotó.