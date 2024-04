Prevén aumente el flujo de personas en la Casa del Migrante de Saltillo

Conforme las temperaturas se eleven se espera un mayor flujo de personas en la Casa del Migrante de Saltillo, toda vez que aprovechan las buenas condiciones del clima para intentar llegar a Estados Unidos.

Según indicó el coordinador de atención comunitaria, José Luis Manso, durante esta temporada es común que haya un incremento en la afluencia, sin embargo el número de días de pernocta baja.

Explicó que la capacidad de la casa es de 144 personas en camas instaladas, pero ha habido días en los que han llegado a hospedar hasta 280 en colchonetas.

Apuntó que en este momento, alrededor de 130 se encuentran alojadas en el lugar, principalmente varones, aunque cada vez es más frecuente la llegada de unidades familiares.

Manso señaló que el flujo de personas migrantes es muy dinámico, con entradas y salidas constantes, ya que el reglamento indica tres días de estancia, a menos que tengan alguna situación particular que les haga necesario permanecer más tiempo.

En fecha reciente la Casa del Migrante recibió una familia homoparental, lo cual es poco común, según Manso, no porque no exista, sino porque no siempre se manifiesta abiertamente.