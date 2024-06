Presiona AMLO a gobernadores de Durango y Coahuila por IMSS-Bienestar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió durante su visita a Lerdo en la necesidad de que los estados como Coahuila y Durango firmen el convenio de adhesión al esquema del IMSS-Bienestar que promueve el Gobierno Federal y se refirió específicamente a los gobernadores Manolo Jiménez y Esteban Villegas.

Respecto a la inclusión de Durango y Coahuila en el esquema del IMSS-Bienestar, en el cual no todas las entidades del país han entrado, principalmente los gobiernos de oposición son los que se han mostrado renuentes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se mostró en Lerdo muy insistente en que ambos gobernadores priístas, Esteban Villegas, de Durango, y Manolo Jiménez, de Coahuila, se sumen a la tendencia que ha sido adoptada por los gobiernos de Morena de firmar este convenio. Incluso, es algo que el presidente López Obrador ya dio como un hecho.

"En la nueva etapa va a haber tiempo para llegar a un acuerdo con Esteban, con Manolo, no veo ninguna dificultad porque ellos están actuando con responsabilidad y se va a llegar a un acuerdo para que se pueda aplicar aquí en Durango y en Coahuila el Imss-bienestar pero eso en unos meses más", aseguró.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que seguramente entrarán en ese esquema con el siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Me faltan tres meses, como 100 días y me voy a jubilar porque ya termino mi ciclo y porque no vale mucho ni apego ni al poder ni al dinero. Y aquí en La Laguna lo saben muy bien porque aquí en San Pedro de las Colonias estuvo nuestro Apóstol de la Democracia, Francisco I Madero que siempre sostuvo 'sufragio efectivo no reelección'. Vamos a seguir avanzando", aseguró.