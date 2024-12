Presentan tercer Informe de Gobierno en Francisco I. Madero

La tarde del viernes se llevó a cabo el tercer Informe de Gobierno del segundo periodo de Administración en Francisco I. Madero.

La breve presentación de lo que se realizó este año, estuvo a cargo de Darinka Guerra, quien fue designada como alcaldesa a finales de octubre del presente año y el evento se realizó en el auditorio que se encuentra en la Unidad Deportiva al cual asistieron principalmente trabajadores municipales y algunos invitados especiales.

El informe se basó en los siguientes ejes; Madero Transparente, Seguro y en Paz, En Desarrollo y por último Digno e Incluyente.

“Desde el inicio, hemos tenido claros tres principios que guían la política que compartimos: Transparencia, sustentabilidad y justicia social. Siempre con el propósito de servir al pueblo, de trabajar por el bienestar de todas y todos, además de sentar las bases para un Madero más justo, más igualitario y con mejores oportunidades."

No podemos hablar de estas acciones, sin mencionar de cómo hemos manejado los recursos de los Maderenses. Aquí no hay derroches, ni malgastos, porque estamos demostrando que se pueden hacer grandes proyectos eficientes con los principios de transparencia y austeridad republicana. Cada peso destinado en estas obras proviene del manejo responsable de los recursos públicos. No hemos creado nuevos impuestos ni subido los existentes, al contrario, lo que antes se robaban unos cuantos, ahora son devueltos en infraestructura digna que beneficia a todo el pueblo maderense”, esa fue parte de lo que se destacó en el eje Madero en Desarrollo en donde se mostró algunas fotografías de las obras de pavimentación que se realizaron en; bulevares, caminos vecinales, así como el algunos sectores de la ciudad. La rehabilitación de la plaza Niños Héroes fue otra de las obras que se mencionó.

En el rubro de servicios públicos se dijo que se mejoró el servicio de recolección de basura, ya que actualmente se cuenta con 6 camiones, además de la instalación de más de mil luminarias en el área urbana y rural.

También la generación de más de 900 empleos en el 2024, con la llegada de algunas empresas, pero la construcción de las clínicas de salud fue el proyecto “insignia” de la Administración, ya que se dijo; “se trabajó con determinación para garantizar ese derecho humano, para que sea igualitario, inclusivo y orientado hacía el bienestar humanista”.

Se trata de la; Clínica Regional de Atención a la Salud, de Diagnostico e Imagenología y la Clínica Internacional del Dolor, en donde se han realizado más de 20 mil estudios.

En el tema de la seguridad, Darinka Guerra resaltó la creación de los Juzgados Cívicos y en enfoque innovador con la Policía de Proximidad (Proxpol).

Asimismo la atención que se brindó en la Casa Albergue de la Mujer, en donde se proporcionó la atención requerida a mil 355 mujeres, en Ecología se mencionó la distribución de 14 mil árboles para las distintas campañas de reforestación y el apoyo a 500 micronegocios, así como las actividades culturales, deportivas y turísticas

Por último la alcaldesa mencionó el trabajo realizado en el DIF Municipal, como la celebración del Día de Niños, Día de las Madres, del Adulto Mayor o las Bodas Comunitarias.

Entre los invitados especiales al evento estuvieron; en representación del Gobierno del Estado, el secretario de Infraestructura; Miguel Ángel Algara, Jonathan Ávalos, Samir Fernández, el alcalde electo Félix Ramírez, un representante del coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general Luis Sedano Ramírez, así como un representante de la Fiscalía del Estado y la presidenta de la Cámara de Comercio, Perla Aguilera.