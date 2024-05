Presentan 3er MUDE After Dark en Saltillo

En rueda de prensa, se dieron a conocer detalles de la tercera edición del MUDE After Dark, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de junio en Saltillo.

En dicho evento encabezado por el director del Museo del Desierto, Arturo González; así como Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo; y el promotor musical y coordinador del evento, Jorge Mario Morales; se dio a conocer el line up.

Entre el elenco musical que se presentarán: Ninetoes, Girl Ultra DJ Set, Pahua, Chusi, Pjama, Bolishe One, No Disco, Sonido Sinvergüenza, Alex Wossner, Carnavali, Tavs, Pyko, Jorge Todd, Giorgio, Andy Pandy, MJ Sax, Csila OG y Mura X Same.

Asimismo, en la parte gastronómica se podrá disfrutar de establecimientos como Diente de León, Elotes del Mirrey, Búnker, Kai By Tapanco y Zoika.

Según se dio a conocer, esta tercera edición será con un formato mejorado, a la altura de eventos estilos “after-hours” como los que se celebran en Estados Unidos y Europa.

El evento se llevará a cabo en diferentes áreas del MUDE; el escenario principal estará amenizado por diversos DJ’s de la localidad; y obviamente en los patios de lluvia, entre otros, también estarán amenizados.

A dicho evento se espera la asistencia de 300 personas, el cual cabe destacar es exclusivo para mayores de 18 años de edad.

En preventa, el costo del boleto es de $490, y el día del evento $550, en el cual se incluye dos bebidas de cortesía, mismos que ya se pueden adquirir en las taquillas del MUDE, Gift Shop de Parque Centro, en JR Sombreros, Arte Egipcio, y en línea a través de NewTicket.com.