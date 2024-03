Prepara los cañones Guindas

- Menos de un mes, es lo que resta para que se cante la voz de "Playball" en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, por lo que el trabajo se acelera en la pretemporada de los Algodoneros del Unión Laguna, cuyos peloteros luchan por ganarse un lugar en el roster del día inaugural.

CORRIGEN DETALLES

Cuando ha comenzado la cuenta regresiva para entrar en la competencia, se intensifica el trabajo para cada uno de los peloteros, con la intención de que lleguen al cien por ciento de su rendimiento, para cuando lleguen los juegos del calendario oficial. Un elemento clave para que los bateadores puedan estar en su máximo nivel, es el coach de bateo, cuya función es asesorar de la mejor manera a los jugadores para que logren corregir detalles y puedan así hacer los mejores contactos sobre la pelota de 108 costuras.

El rol de coach de bateo, lo cumple desde hace cinco años en el Unión Laguna, el cubano Miguel Enríquez, quien fuera un poderoso slugger durante su etapa como pelotero en la fortísima Serie Nacional Cubana, donde jugó para los Toronjeros de Isla de la Juventud y los Vegueros de Pinar del Río, además de un breve paso en los Piratas de Campeche, de la LMB. Durante la pretemporada, "El Asere", como cariñosamente llaman a Michel, tiene la encomienda de ayudar a los bateadores Guindas a encontrar su mejor forma y a llegar al día inaugural, con todo lo necesario para que el equipo pueda hacer carreras y por ende, ganar juegos.

GRAN COMPROMISO

Al finalizar la sesión de miércoles en la pretemporada Guinda, Michel Enríquez habló en exclusiva con El Siglo de Torreón, sobre lo contento que le ha puesto el encontrar a un grupo de peloteros que muestran compromiso con la excelencia: "Lo más importante de esto es que ellos ya vengan preparados, eso es lo fundamental, no que vengan aquí a prepararse o tratar de ponerlos en forma el día uno de la pretemporada. Estoy contento con lo que he visto, han venido con un físico muy bueno, los contacto son sido muy buenos y la labor es mantener todo eso, ya después con los demás coaches que me están ayudando, como (Abdel) Grado y (Rainer) Olmedo, estamos en la misma vaina todos y ahí vamos puliendo los detalles", declaró el cubano.

Enríquez describió lo que es un arduo día de trabajo para un bateador durante la pretemporada, en la que ponen a tono los músculos y encuentran el "timing" perfecto para atacar la bola: "Hoy los peloteros están alrededor de los 115, 120 swings diarios. Parece mucho, pero a mí me gusta que trabajen siempre dándoles descanso, nosotros comenzamos por la mañana con trabajo en la malla, para terminar con la práctica de bateo, en todo ese lapso se hacen alrededor de 120 swings, todo depende de cómo está la planificación y la planeación de los volúmenes de trabajo. A mí me gusta trabajar con volúmenes de trabajo, no va a llegar un pelotero y hacer 50 ó 30 swings el primer día y ya, me gusta trabajar con los volúmenes y ahí lo vamos haciendo, hasta que lleguen ya al final de la pretemporada, cuándo viene un volumen mucho menor y quiere decir que ya están listos para la para temporada".

REPETICIONES, LA CLAVE

El año pasado, los Algodoneros batearon para .300 de forma colectiva, META que Michel y sus toleteros quieren igualar, pero para lograrlo, se debe trabajar fuerte desde temprano en la pretemporada: "Tenemos que aprovechar que estamos temprano trabajando en la pretemporada, para que agarren bastante volumen y no se preocupen por la cantidad de swings que hacen, es una confusión en los juegos porque a veces al principio no van a empezar muy bien, están duros, por eso hoy hablé con los muchachos sobre la importancia que hacer bastantes swings, porque las repeticiones, el volumen, son los que te llevan a perfeccionar tu técnica, ellos lo han entendido y vamos a esperar que lo pongan en práctica. Este sistema me ayudado durante todos los años que he estado en la organización, trabajando con los bateadores", aseguró.

Finalmente, Michel señaló que el trabajo se realiza con gran dedicación y que como coach, trata de brindarles las mejores herramientas a sus bateadores, pero sabe que él no es quien se para en la caja de bateo, por lo que procura proveer de una efectiva arma extra a sus peloteros, la confianza en sí mismos: "Dios permita que ellos tengan mucha salud y que sigan teniendo confianza en ellos mismos, muchas veces el coach hace su parte, pero lo más importante es la dedicación y la disciplina que ellos ponen en los entrenamientos, en cuidarse, en saber la responsabilidad que tienen no solamente con la organización, sino también con la afición y la ciudad", culminó el experimentado slugger.

115

SWINGS

aproximadamente, realiza un bateador del Unión Laguna en un día de pretemporada.