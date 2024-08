Preocupa y mucho El Palmito

Si uno es ajeno al tema del agua en La Laguna, y no entiende siquiera el beneficio a la salud colectiva que significa el programa Agua Saludable para La Laguna, consistente en purificar y entubar para los sistemas municipales de abastecimiento de agua potable para la ciudadanía en general de más de un puñado de municipios de la Comarca Lagunera, donde destacan por supuesto los más poblados como Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Francisco I Madero, Matamoros y San Pedro, menos entenderá lo delicado que significa el embalse actual de la presa Lázaro Cárdenas, sito municipio de Indé, Durango.

El día de ayer una nota de El Siglo informaba que El Palmito actualmente cuenta con una quinta parte de su nivel ordinario de almacenamiento. El repunte ha sido mínimo desde que concluyó el ciclo agrícola y se mantiene la extracción para el programa federal de Agua Saludable para La Laguna.

De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa, tiene un volumen de 621 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale a un 22.43% de su Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO), mientras que la Francisco Zarco, también llamada Las Tórtolas, cuenta con 141 Mm³, el 45.87% de este nivel, con una extracción de 3.7 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Aún estando en plena temporada de lluvias para la cuenca alta del río Nazas, donde se ubica El Palmito, apenas se registran escurrimientos de 9.3 m³/s, que no han representado una variación significativa en el porcentaje de almacenamiento.

Justo un mes atrás, cuando concluyeron los riegos correspondientes al ciclo agrícola en la Comarca Lagunera y el cierre de las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas, se alcanzó un 18% del nivel ordinario, que ha aumentado apenas en 4% durante el presente mes de agosto.

El panorama ha causado gran preocupación en el sector campesino, pues señalan que, de no mejorar el ingreso a través de lluvias, se enfrentarán a un ciclo muy complicado el próximo año debido a la baja disponibilidad de agua, además de que el líquido no alcanzaría para atender a los cultivos y a la demanda que requiere Agua Saludable. Para dar un orden de magnitud, un ciclo de riego regular en la región utiliza un gasto de entre 900 mil millones de metros cúbicos del vital líquido. Hoy sumando el total almacenado de las dos presas, apenas suman 770 millones de metros cúbicos, y la extracción no para, pues se está derivando un pequeño volumen para continuar operando el flamante Agua Saludable para La Laguna.

El subsecretario de Desarrollo Rural en La Laguna de Coahuila, Juan Pablo Urraza Guerrero, señaló que habrá que esperar que las lluvias en la cuenca alta y media del Nazas mejoren durante el mes de septiembre, de tal forma que los destinos de las más de 22 mil hectáreas en esta región estarían en manos de Tláloc, en otras palabras, llanas: que llueva copiosamente en la cuenca alta del Nazas.

"Tenemos que esperar a ver qué tanta agua capta la presa en los meses de agosto y septiembre, ahorita con los niveles que se tienen en las presas todavía no se tiene capacidad ni para un miniciclo, esperamos que se capte más volumen", comentó.

Recordó que sólo en La Laguna de Coahuila se siembran hasta 22 mil 500 hectáreas de distintos cultivos con agua rodada y otras 25 mil hectáreas con agua subterránea de bombeo. Habrá que estimar otro tanto en lo que corresponde a la tierra lagunera duranguense.

A hacer plegarias para que la naturaleza volteé a ver la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Nayarit hasta Chihuahua. Si bien es cierto que gran parte del territorio nacional ha recibido precipitaciones abundantes que los han sacado de la condición de sequía, no es el caso para Sinaloa, gran productor agrícola, ni para Chihuahua y Durango, que es el caso que nos ocupa. Porque de no llover, serios problemas podrían llegar a un importante sector económico de La Laguna que nos arrastraría a todos.