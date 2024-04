Preocupa el tema Fondo de Pensiones para el Bienestar

Existe incertidumbre y confusión, tras la iniciativa de reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y con ello el plan para tomar los ahorros no reclamados por los trabajadores mayores de 70 años de su cuenta individual de Afore.

Al respecto, el diputado Gerardo Aguado Gómez, dijo que hay que revisar bien la ley, donde hasta ahora es de su conocimiento que se aprobó en Comisión de Reformas a la Ley del IMSS e ISSSTE para que aquellos fondos no reclamados de trabajadores de más de 70 años puedan formar parte de un Fondo de Bienestar que pueda ayudar a todos aquellos trabajadores pensiónalos que hayan tenido un salario menor a 17 mil pesos.

“El objetivo, lo que tengo entendido, es que se llegue a hacer un fondo de 40 mil millones de pesos aproximadamente, que me parece de entrada, sin tener todavía bien el análisis completo cien por ciento de la reforma, que me parece una medida provisional, o sea, me parece un mejoralito, no me parece que sea una decisión que en un momento determinado pueda ayudar o solucionar esta problemática que se tiene”, indicó.

Añadió que: “la otra parte que hay que revisar, es que me parece confuso de entrada, incluso complejo que, a través de una reforma se quiera hacer uso de un dinero no reclamado porque no sabemos cuáles son los elementos o las razones por las cuales no se reclamó ese recurso. Me parece complejo ese tema, habría que analizarlo bien”.

Ante el cuestionamiento si el Gobierno Federal realmente destinará dichos recursos a dicha bolsa, el legislador panista manifestó que ese es el problema, ya que se han topado con un Gobierno Federal que luego usa discrecionalmente los recursos que son de todos los mexicanos.

“Y claro que conociendo el contexto lo que hemos vivido en estos cinco años de gobierno de Lopez Obrador, si preocupa que este recurso no se vaya a esa bolsa que está diciendo que quieren crear de 40 mil millones y se termine utilizando ese dinero para otros fines, en el tema de campañas por ejemplo, que hemos visto que este gobierno a utilizado recursos públicos en las campañas, entonces si claro, existe incertidumbre y confusión y preocupación al respecto”, puntualizó.

Asimismo, indicó que sin afán de politizar o polarizar, hay que revisar la reforma, pues de entrada está raro que se quieran apropiar de todos los fondos de las afores que no son reclamados.