Preocupa a Luz Elena Morales la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores

Aunque Coahuila se fortaleció al ganar el PRI la mayoría de las alcaldías, preocupa la mayoría en la Cámara de Diputados y casi en la de Senadores.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, dijo que a comparación de las últimas elecciones federales de hace seis años, el PRI se ve fortalecido en el estado en cuanto al número de municipios que estará gobernando.

“Entonces es un buen resultado para el partido, es un buen resultado donde se recuperan municipios muy importantes", indicó.

Señaló que como en cada elección, viene la etapa de reflexión y análisis de los resultados electorales, viendo en específico la circunstancia en cada uno de los municipios, y también de las situaciones federales.

“A nivel nacional nos deja una gran reflexión, la verdad es que me emociona que haya una mujer presidenta, eso ya sé sabia que iba a suceder independientemente de que ganara Claudia, o quienes pensamos que sería Xóchitl; por esa parte me entusiasma mucho que por primera vez será una mujer la que gobierne México y en ese sentido, okay, habrá una mujer bajo qué visión, la visión que ella mostró en campaña la verdad es muy camuflageada a comparación con la actual visión del sexenio”, expuso.

Resaltó que le preocupa mucho que los temas de inseguridad y salud no fueron atendidos; pero ver que hay un respaldo nacional de las personas que les están dando un triunfo contundente y eso tiene que hacer reflexionar a quienes se dedican a la política.

“Me preocupa mucho la mayoría absoluta que está por confirmarse en los próximos días después de los cómputos en cuanto a la Cámara de Diputados y casi en la Cámara de Senadores, que se les estará dando prácticamente un cheque en blanco para que puedan modificar la Constitución con muchas acciones que podemos estar viendo”, señaló que es el caso del debilitamiento de las instituciones o de poderes que han estado muy fortalecidos, o de poderes que han estado muy fortalecidos y que han hecho los grandes logros para la nación mexicana.

“Es lo que me preocupa, yo espero que a partir del 01 de octubre que tome posesión la primera mujer presidenta de la República, que pueda haber un cambio justamente al rumbo en el que se está dirigiendo el país con esta visión nueva, porque lamentablemente Coahuila por ejemplo, estuvo olvidado en este sexenio”, concluyó.