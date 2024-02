Por supuestas violaciones al estatuto, piden amonestación para líder de la Sección 35 del SNTE

Acusan supuesto autoritarismo y violaciones al estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por parte de la dirigencia de la Sección 35 en La Laguna, encabezada por el maestro Arturo Díaz González.

Titulares de distintas secretarías que conforman el comité sindical, pidieron que se respete, se cumpla y ejecute las resoluciones y acuerdos emanados de los órganos superiores del gobierno del Sindicato como lo es el resolutivo de declaración de planilla ganadora, validez de la elección y asignación de representación proporcional. Además, solicitan que se corrija la probable negligencia y dolo por parte de Díaz González respecto a la invasión y despersonalización de funciones a diversas secretarías del comité ejecutivo seccional que competen a órganos superiores de gobierno sindical y a procedimientos que marca la norma estatutaria.

Esta tarde, ofrecieron una rueda de prensa y entre sus exigencias, está que la Comisión de Honor y Justicia del SNTE, amoneste al líder de la Sección 35 por hacer labor de divisionismo y ejecutar presuntos actos que ponen en peligro la unidad e integridad sindical, al no respetar la pluralidad en la organización, “al segregar y censurar a todos los que no comulguen con sus ideales partidistas”.

“Exigimos categóricamente que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B, artículo 123 constitucional y se respete la toma de nota registrada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) producto de la elección de directivas sindicales el pasado 9 de diciembre de 2022 y se nos convoque a todas las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se nos de un trato digno e igualitario”, comentaron. Mencionaron que todas estas inconformidades, las hicieron llegar a los gobernadores de Coahuila y Durango, Manolo Jiménez y Esteban Villegas, respectivamente. Posteriormente, harán lo propio con el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas; al magistrado presidente del TFCA, Plácido Humberto Morales Vázquez y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El documento está firmado por José Gerardo Cedillo García, secretario de Organización; José Armando López Chávez, secretario de Asuntos Educativos; José Luis Haro Dimas, secretario de Actas y Acuerdos; Eliud Basurto Ceniceros, secretario de la coordinación de Trabajos y Conflictos y Roberto Mario Ponce González, secretario de Asuntos Profesionales. También firma Mario Alberto Aguilar Ontiveros, secretario de Cultura, Recreación y Deportes; Abel Aguirre Martínez, secretario de Promociones Económicas; Gustavo Enríquez Oviedo, secretario de Innovación Tecnológica y Reingeniería Organizativa y Héctor Iván Guajardo Zavaleta, secretario de Trabajos y Conflictos de educación secundaria técnica y telesecundaria.

“Pedimos que nuestra situación se torne a la Comisión de Honor y Justicia del SNTE nacional para que se tomen cartas en el asunto y se castiguen todas esas irregularidades que se están haciendo, entre ellas la despersonalización de los titulares, situación que nuestro secretario general no está facultado para realizarlo, ya que fuimos electos por votación, la gente creyó en nosotros y nos hemos ganado esa cartera, a través de su respaldo”, dijo Héctor Iván Guajardo Zavaleta. Agregó que nunca se había visto esta situación y que es preocupante “pues la paz del SNTE está por terminar, estamos tratando de que la parte legal se aplique con todo rigor”.

Por su parte, Basurto Ceniceros, dijo que lo único que quieren es que los dejen trabajar dentro de sus carteras y que “el maestro Arturo...incluso ha quitado las oficinas de cada uno de nosotros y se las ha dado a personas que nada tienen que ver con la elección...eso es una violación a los estatutos. Estamos a unos días de llegar a un pleno que se hace aquí en la Sección 35 y hasta la fecha, no se nos ha notificado de la participación que podemos hacer nosotros, exigimos ser tomados en cuenta, nosotros nos ganamos esa posición no porque Arturo nos la haya dado, nos la ganamos porque fue una elección abierta donde todas las bases magisteriales votaron por nosotros, ojalá que abra los ojos, estamos dispuestos a platicar con él y llegar a un buen acuerdo”. Comentaron que llevan más de un año con esta problemática pero que no habían hablado porque querían evitar el divisionismo. Ahora lo hicieron, porque según, no han tenido respuesta.

Finalmente, aclararon que esta situación no significa que estén en contra de las acciones que ha emprendido el dirigente de la Sección 35 para que se castigue a los responsables por el desfalco de más de 120 millones de pesos que se detectó en la administración sindical pasada, encabezada por Jorge Fernando Mora Garza.