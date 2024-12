¿Por qué Smart Fit se volvió tendencia en redes sociales?

La mañana de este lunes la cadena de gimnasios Smart Fit ha acaparado tendencias en redes sociales, luego de que un usuario denunciara haber sido grabado sin ropa y sin su consentimiento, además de ser exhibido en redes sociales, mientras se encontraba en el vestidor una de las sucursales de dicho negocio.

Identificado en X (antes Twitter) como '@e_mc25', denunció a través de un 'tweet' que alguien le había tomado un video sin ropa en un gimnasio de Smart Fit ubicado en Xalapa, Veracruz , material que le habían enviado además a través de un mensaje.

"Me tomaron un video desnudo en un gimnasio de la cadena Smart Fit, en plaza El Juguete en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y luego lo subieron a una cuenta de X. SmartFitMx solicitó su apoyo para dar con la persona responsable y tomar cartas en el asunto. El día 28 de diciembre del 2024 me llegó un mensaje, con una captura de pantalla de un video en el que aparentemente aparecía yo sin camisa y desvistiéndome. Le pedí a la persona que me mandó el mensaje que me diera el perfil del cuál fue subido ese video".