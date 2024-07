¿Por qué quieren destruir la estatua de Poseidón en Yucatán?

La estatua construida en honor al dios de la mitología griega, Poseidón, que se ubica en Progreso, Yucatán, se ha convertido en tema de polémica dentro y fuera de redes sociales, luego de que un grupo de ciudadanos se uniera con el fin de destruirla.

A través de redes sociales, como Facebook, un grupo de yucatecos ha hecho un llamado a la población para congregarse y destruir la estatua que se localiza a la orilla del mar, pero, ¿por qué?

Creen que 'han provocado la ira de un dios'

El motivo por el que los pobladores buscan acabar con la estatua de Poseidón es porque creen 'que han provocado el enojo de Chaac', una deidad maya relacionada al agua, al colocar el monumento al otro Dios en vez de a él.

Y es que Yucatán ha sido uno de los estados afectados por las intensas lluvias debido al paso de los huracanes Beryl y Chris.

Sin embargo, pese a que el aumento de lluvias y depresión tiene una explicación científica, otros prefieren pensar que se trata de la ira del dios maya, Chaac, y que éste está enojado por rendirle tributo a Poseidón.

El evento que reunió a una considerable cantidad de asistentes que confirmaron su asistencia en Facebook, tuvo que ser cancelado por el mismo organizador luego de que otros se pronunciaran contra sus planes.

Cabe señalar que el organizador emitió un comunicado con el que 'aclaró que todo era una broma'.

"Mensaje para la comunidad: Muchas gracias por su apoyo, de verdad fue divertido ver que muchísimas personas se lo tomaron como un buen chiste y que logramos en unas horas llegar hasta 35,000 personas, eso no lo esperaba, y salir en 3 noticieros locales. Pero he recibido muchos comentarios de odio y amenazas y no quiero que se descontrole. Los tqm a todos los que se divirtieron", señaló.

¿Quién es Chaac?

De acuerdo con la cultura Maya, Chaac, cuyo nombre significa 'lluvia' de acuerdo a la lengua maya yucateca, se trata de una deidad vinculada con el agua, similar a Tláloc

