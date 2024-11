¿Por qué es peligroso utilizar el celular en el baño? Esto dicen expertos

Aunque suele ser una costumbre común en muchos, el llevar el celular al baño no es para nada recomendable, según expertos, pues puede acarrear diversos problemas.

Y es que el hábito de llevar el teléfono a todos lados se ha vuelto muy común y, por supuesto, el baño no es la excepción, más cuando muchos disfrutan de unos momentos tranquilos con su celular para revisar sus redes, mensajes o ver videos mientras hacen sus necesidades .

Sin embargo, llevar el teléfono al baño es un terrible error.

De entrada debemos hacer énfasis y recordar que un baño, especialmente uno público, es un lugar que suele estar impregnado de gérmenes, materia fecal y bacterias , sin importar que tan limpio se encuentre, por lo que es bastante probable que tu teléfono termine impregnado de microorganismos.

Pero no es sólo el hecho de que el teléfono termine plagado de bacterias, sino que esto puede acarrearnos diversas enfermedades como infecciones intestinales, además de vómitos, nauseas, diarrea, fiebre e incluso pus en las heces , según lo detalla Nadia Galindo, especialista en microbiología, quien hace énfasis en lo fácil que es adquirir gérmenes a través del contacto con el teléfono.

" Cuando jalamos la palanca y no tapamos el inodoro se empiezan a esparcir miles de microorganismos, que obviamente no vemos, por todo el cuarto del baño, incluyendo nuestro celular. Usualmente, las personas no desinfectan su móvil luego de someterlo a esta contaminación, por lo que, al acercarlo a su boca o a sus vías nasales, les permite tener un contacto directo con microorganismos patogénicos ", señala Galindo.

Una investigación realizada por la Universidad de Barcelona, arrojó que la pantalla de un celular puede contener hasta 600 bacterias, es decir, 30 veces más de las que se pueden encontrar en una taza del baño .

¿Cómo desinfectar tu celular?

Si expusiste tu celular al baño, puedes desinfectarlo a través de los siguientes métodos sin que corras el riesgo de dañarlo:

Utiliza alcohol en gel y un pedazo de papel higiénico. Limpia bien la superficie del teléfono sin dañar las áreas sensibles de éste.

Con un paño de fibra humedecido con agua tibia y jabón también puede ayudarte a limpiar el dispositivo.

Puedes hacer una solución que contenga 60% de agua y 40% de alcohol isopropílico. Rocía el teléfono sin dañarlo y límpialo con un papel, un paño de microfibra o un hisopo.