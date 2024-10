¿Por qué el anime de Uzumaki está siendo un fracaso?

Llegó otoño y con éste el estreno de nuevas series animes de la temporada, entre los que resaltan la nueva serie animada de Ranma 1/2, Dan Da Dan. Sin embargo, uno de los más esperados resultó ser toda una decepción para los fans.

Se trata de Uzumaki, adaptación animada de la obra del mismo nombre, autoría del mangaka especializado en el terror, Junji Ito, la cual desde hace años se esperaba su propio anime, sobre todo luego de que el año pasado Netflix estrenara 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro', la cual fue bien recibida por el público.

En 2019, durante la la Crunchyroll Expo, se anunció que Uzumaki, una de las obras más famosas de Junji Ito, recibiría su propio anime, pero no de la mano de Netflix, sino por parte de Production I.G y Adult Swim, licenciado también por Warner Bros. Television, el cual contaría con sólo 4 episodios.

Luego de 4 años, este pasado 28 de septiembre se estrenó de manera oficial el primer capítulo de Uzumaki, mismo que sorprendió al público con su calidad de animación, respetando el arte y paneles del manga.

https://youtu.be/2ivmweJQaco

Sin embargo, el gusto les duró muy poco a los fans, pues cuando llegó el episodio 2 de la serie animada, se llevaron una terrible decepción con la calidad de animación, ya que los movimientos de los personajes, gráficos y otros elementos son visiblemente de menor calidad.

Por supuesto, las quejas del público no se han hecho esperar en redes sociales, donde destrozaron a la producción de Uzumaki por dicho episodio.

Y es que la desigualdad entre ambos episodios nace debido a que estos fueron adaptados por estudios de animación diferentes.

Mientras el primer episodio fue producido por el estudio Fugaku y dirigido por Hiroshi Nagahama, el segundo ha sido adaptado por el estudio Akatsuki bajo la supervisión del director Yuji Moriyama.

Tras las quejas por dicha animación, Jason DeMarco, productor ejecutivo de la serie, se pronunció en redes sociales para ofrecer una disculpa a los fans, explicando qué ocurrió con la serie animada.

"Sabíamos que esto pasaría (...) No puedo hablar de lo que ocurrió exactamente, pero nos arruinaron, y las opciones eran: A) no terminar y no emitir nada, y asumir la pérdida, B) solo emitir el episodio 1 y dejarlo incompleto o C) emitir los cuatro episodios, con todos sus defectos. Por respeto al esfuerzo realizado, elegimos la opción C. Muchos trabajaron muy duro en esta serie, y no creí que las acciones de una o dos personas debieran ser la razón para que nunca viera la luz”, comentó DeMarco en sus publicaciones hechas en la red social BlueSky, las cuales eliminó más tarde.

De la serie faltan dos episodios, los cuales se estrenaran el 12 y el 19 de octubre.