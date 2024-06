Por plaga de garrapatas cambian ubicación de casillas en Monclova y Torreón

Al cierre de la jornada electoral, entre las incidencias que se registraron fue cambio de ubicación de casillas por plaga de garrapatas en Torreón y Monclova.

Dicha incidencia, según dio a conocer el Vocal Ejecutivo del INE Coahuila, José Luis Vázquez López, se registró en dos casillas Monclova y dos más en Torreón.

En ambos casos, se encontraban en un domicilio particular, y se trasladaron a otro hogar cercano, sin que esto afectara el proceso que se llevaba a cabo.

Asimismo, indicó que en general y hasta el momento se tiene el reporte de un total de 64 incidencias en el estado durante las 10 horas de votación.

En algunos casos fue por ciudadanos que no tenían derecho al voto porque no tenían credencial o no estaban en la lista nominal.