Por huelga, estudiantes de la Narro tomarán clases a distancia

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) informó a académicos y estudiantes que debido al estallamiento de huelga por parte del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAAAN), a partir del próximo lunes 9 de septiembre del presente año, las clases se retomarán a distancia, hasta en tanto el conflicto laboral no sea resuelto. A través de la Dirección General Académica y de la Dirección de Docencia, se dio a conocer que se deberá privilegiar el uso de las plataformas que no implique alto consumo de datos (megabits) como las redes sociales de Facebook y WhatsApp para impartir la cátedra.

Durante la semana del 2 al 6 de septiembre, se programarán cursos de habilitación a los profesores que así lo requieran en las plataformas de gestión de cursos en línea y usos de redes sociales con fines didácticos. Cada profesor con carga académica en el presente semestre, deberá establecer contacto con los alumnos inscritos en su grupo, mediante el correo electrónico que aparece en las listas de asistencia o mediante WhatsApp en caso de haber hecho un grupo de chat. De igual forma, deberá registrar y/o actualizar su correo electrónico y cuenta de Facebook, en su cuenta de Control Escolar.

El alumnado deberá estar atento en sus correos electrónicos registrados en sus cuentas de control escolar, ya que, éste será para muchos casos el primer medio de contacto con sus docentes. Para el caso de las y los estudiantes, cualquier situación no prevista que impida una efectiva comunicación con los profesores, deberán guardar evidencia para que la entidad correspondiente pueda emitir los justificantes respectivos.

A los jefes de departamento y profesores, la UAAAN les solicitó estar atentos a la programación de los cursos de habilitación en plataformas de gestión de cursos en línea y uso de redes sociales con fines didácticos.

La Universidad agradeció al cuerpo docente por su comprensión y disponibilidad para seguir garantizando el derecho a la educación a la comunidad estudiantil de la UAAAN. Al alumnado, le agradecieron su comprensión y madurez para afrontar dicha situación y les exhortaron a continuar con las labores académicas en la medida que la situación actual lo permite. El comunicado oficial fue difundido en las redes oficiales de la Narro y firmado por Juan Manuel Cepeda Dovala, director general académico así como por José Aniseto Díaz Banderas, director de Docencia.

En las redes sociales, algunos estudiantes han manifestado su descontento por la problemática que prevalece en la institución educativa y que los obligará a tomar clases a distancia. Han difundido mensajes de: “Esa no es solución, como estudiantes exigimos una buena educación porque es nuestro derecho, queremos clases de manera presencial y no en línea” y “¿Hasta el 9 y que continúe la flojera?, después nos traerán a todos corriendo por calificaciones. ¿Alguna vez ha hecho Dirección Académica un estudio del funcionamiento de las clases en línea en la Universidad?, ¿cuántos maestros no se conectan?, ¿cuál es el rendimiento académico por este método en los alumnos?, no se cuelguen a que ‘hay clases en línea’ para hacer larga esta huelga”.

De acuerdo con información oficial de la Narro, están inscritos 6 mil estudiantes de distintos estados del país en las Unidades Laguna y Saltillo; después de que estalló la huelga la Universidad, se establecieron rutas de transporte para que los jóvenes foráneos regresaran de manera segura a sus lugares de origen.