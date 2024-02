Por conflicto sindical, docentes toman instalaciones del Cobaed 02 de Lerdo

Alrededor de mil 100 estudiantes se quedaron sin clases este martes debido a que un grupo de docentes tomó las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed) Plantel 02 del municipio de Lerdo. El motivo de la manifestación fue debido a que se ha incumplido con la asignación de las 162 horas-clase para cubrir interinatos, de acuerdo a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). En este plantel, hay cerca de 120 trabajadores, entre docentes y administrativos.

Mario Alberto Ibarra Martínez, uno de los afectados, responsabilizó al director del plantel, Pedro Hernández, a la delegación sindical y al coordinador sectorial del Cobaed en la región Laguna de Durango, Francisco de Santiago Campos. Comentaron que las horas se distribuyeron entre 15 personas que son ajenas a la institución educativa.

“Los cuales en contubernio hicieron una repartición (de horas) con gente externa, esto se debe a que nosotros ya no estamos perteneciendo al Sindicato que anteriormente llevaba la titularidad (Stacobaed), estamos conformando un nuevo Sindicato a nivel estatal, con todos los planteles del sistema, por eso sentimos que hay una represalia”, apuntó. Indicó que ya se comunicaron con autoridades estatales pero que no han tenido una respuesta. “Queremos que se respeten las bases para que los compañeros puedan trabajar y que sean claros porque sí se llevó un proceso en el cual ellos hablan de diferentes filtros pero no lo vemos claro, creo que sí hay algunas violaciones conforma a estas participaciones”, declaró.

Por su parte, Francisco de Santiago Campos, coordinador sectorial de Cobaed, comentó que hubo un proceso para la asignación de horas-clase. “Los maestros no se registraron o no participaron o no solicitaron las horas para las asignaciones definitivas, cuando las horas siguen vacantes, se busca cómo solventarlas entre el personal, eso se hace por conducto de un acuerdo entre la dirección del plantel y el sindicato formal.

Con la delegada sindical se va consensuando la asignación de las horas y el exdelegado sindical que es Rogelio Torres Espino y quien hizo la toma del plantel, el día de ayer nos reunimos con él para recibir su propuesta, le dijimos que nos diera oportunidad de hablar con la delegada sindical para tratar de que ella firme su propuesta, nos pareció justo su planteamiento”.

No obstante, la delegada se negó a firmar por lo que De Santiago campos señaló que la toma del Cobaed 02 es derivada de un conflicto sindical y, en ese sentido, están tratando de llegar a un acuerdo con ambas partes.

La propuesta para la asignación de horas-clase, se envía a Durango capital con la firma de la dirección del plantel y de la delegación sindical. Para la asignación, el primer requisito es que el postulante cubra el perfil y que esté de acuerdo la parte sindical. De Santiago Campos, detalló que una manera de solucionar el problema es que el Stacobaed a nivel estatal, le gire instrucciones a la delegada sindical para que firme las propuestas. Finalmente, el coordinador sectorial de Cobaed consideró que se debe agotar el diálogo pues este tipo de problemáticas no abonan al proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil.

