Policías Municipales también podrían colaborar para detectar anexos irregulares

Se insiste en organizar y regularizar aquellos anexos que operan de manera irregular en el estado, donde la denuncia es fundamental para detectar a quienes se encuentran operando sin los permisos correspondientes; además se busca incluir a las policías municipales para detectarlos.

En ese sentido, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Jorge Arturo Valdés Flores, recordó que ya se instaló un comité que es única y específicamente para supervisar y monitorear todo lo relacionado con los anexos.

“Vamos por buen camino, ellos por su lado, como ejecutivo, pueden o deben de hacer ciertas cosas y nosotros como legislativos otras, entonces como legislativo nos estamos coordinando con la modificación de las normas, leyes y reglamentos, y el ejecutivo con ese comité que ya echaron a funcionar y creo que va a hacer de mucha utilidad”, manifestó.

Precisó que hasta el momento solo dos municipios, Saltillo y San Juan de Sabinas, han respondido en cuanto al número de anexos que tienen en padrón, y se espera que en el transcurso de esta semana más municipios hagan lo propio.

“No es un capricho personal, sabemos que no son 40 ni 140, son cientos los Anexos que hay, y la palabra clandestinos creo que no es la correcta, clandestino es algo oculto, y estos no están ocultos, están a la luz del público, simplemente no tienen permisos”, puntualizó.

Añadió que tanto con los registrados como los no registrados y/o clandestinos, la autoridad está trabajando en este momento para crear un censo, mismo que pronto se dará a conocer.

“La idea es no cerrarlos, la idea es convocar y que se pongan en orden, porque son necesarios, también hay que reconocerlo, entonces no es actuar por actuar o cerrar por cerrar, claro, si evidentemente estás trasgrediendo la ley, pues no queda otra cosa más que la clausura, pero si a lo mejor es por cuestión de la tramitología, acercarse con el dueño del anexo para que cumpla lo más que se pueda con los reglamentos”, afirmó.

Recalcó que de clandestinos no tienen nada, son casas de 400 metros que están por ejemplo en el Libramiento Óscar Flores Tapia, en avenidas principales, y el municipio como autoridad y primer respondiente, con los aproximadamente 2 mil elementos de seguridad pública municipal que cuenta, se tienen 4 mil ojos que pueden checar donde están nada más en Saltillo, de la misma forma en Torreón, la Región Centro o Norte.