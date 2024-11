Poeta lagunero Alfredo Castro participará en el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde 2024

El poeta lagunero Alfredo Castro formará parte del programa del décimo séptimo Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, el cual se efectuará del 4 al 7 de diciembre en la ciudad de Zacatecas.

Castro compartirá cartel junto a nombres importantes de la poesía contemporánea en México como Jorge Humberto Chávez, Gabriela Cantú Westendarp (ganadora del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2024) o Cuitláhuac Quiroga, entre otros.

“Me siento muy emocionado, muy contento de estar en un espacio tan grande y tan importante. Sobre todo, me siento muy agradecido de poder ser considerado para un evento de esta magnitud. Me emociona mucho saber que mi poesía me puede llevar a este lugar, que puedo compartirla lejos de casa”, indicó el poeta.

Alfredo Castro es autor de los poemarios Estar de paso (2022) y De a poco la mirada se queda vacía (IMCE, 2023). En 2024 obtuvo el segundo lugar en el Concurso Punto de Partida de la UNAM y además es colaborador de la revista Siglo Nuevo.

El lagunero se presentará el jueves 5 de diciembre, a las 18:15 horas, en el patio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dentro de la quinta lectura. Castro estará compartirá mesa con Carlos Rutilo, Gabriela Cantú Westendarp, Antonio Reyes y Rafael Salinas.

Su segunda y última actividad acontecerá el viernes 6 de diciembre, a las 12:00 horas, en la séptima mesa de lectura que se efectuará en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Zacatecas. Allí volverá a compartir mesa con Carlos Rutilo, además de Patricia Vázquez, Laura Sánchez, Bruno Javier, César Rodríguez Diez y Carlos Yescas.

“Estoy muy a la expectativa de dejarme llevar y empapar por la literatura que nos ofrecen estos grandes autores”, finalizó Castro.