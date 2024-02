Podría ampliar PAN Coahuila su proceso de registro interno

No se descarta la posibilidad de que el Partido de Acción Nacional (PAN) lleve a cabo una ampliación para la recepción de registros, pues la idea es tener candidatos a las alcaldías en los 38 municipios de Coahuila.

Al respecto, Gerardo Aguado Gómez, secretario general del PAN Coahuila, recordó que este 28 de febrero cierra el plazo; sin embargo, todavía no cierran los registros, aún hay gente que tiene citas, y además como se trata de un proceso interno, no se descarta que dada la carga de trabajo y el registro de todos los candidatos y candidatas a regidores, síndicos, más los alcaldes, etc., pudiera haber una ampliación.

Lo anterior, se podrá confirmar o descartar los últimos minutos de este miércoles o los primeros del jueves, lo cual advirtió que se tratará con la presidenta del partido, Elisa Maldonado, la posibilidad de una ampliación del periodo para terminar con todos los registros.

“Sobre todo por gente que a lo mejor se le dificultaba en estos días, pero posiblemente pedían uno o dos días de prórroga para entregar la papeleria, entonces estamos en eso, la intención sigue siendo llevar candidatos y candidatas a los 38 municipios”, afirmó.

Dijo que hasta el lunes se contabilizaban 25 registros para alcaldes en el mismo número de municipios, de llegar a pasar que haya una posible prórroga y no tuvieran registrados los 38, todavía tienen un plazo de entre el 21 y 25 de marzo para poder conseguir candidato o candidata de algún municipio donde en este periodo interno no se haya registrado, porque los registros ante OPL del Instituto Electoral es del 21 al 25, entonces habría tiempo.

“En caso, aun con prórroga, se declarará desierta en esta primera etapa interna en algún municipio para que tuviéramos parte de los 20 de marzo para conseguir candidata o candidato, creo que es importante dejar claro que la idea sigue siendo llevar a los 38 municipios candidatos”, puntualizó.

Finalmente, reveló que aún no se recibe alguna postulación en los municipios de Parras de la Fuente, Ramos Arizpe, Hidalgo, Piedras Negras, Acuña, Muzquiz, Abasolo, y Villa Unión.