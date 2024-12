Pleito entre Adán Augusto y Monreal es venganza personal: Fernández Noroña

Tras la denuncia de Adán Augusto López ante la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en contratos por un monto de 150 millones de pesos, durante la gestión de Ricardo Monreal, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña externó su opinión.

Durante la videocharla del 13 de diciembre de 2024, Fernández Noroña explicó que Adán Augusto "comentó un caso delicado (...) 70 millones a una empresa que tiene el archivo del Senado en Hidalgo".

Además, aseguró que él ya conocía dicha investigación y denuncia, sin embargo, admitió que no conoce la versión de Monreal.

"No he escuchado su versión pero veo cómo han sido las cosas y no es correcto. A mí me consta una instrucción que recibió, en el tema de presupuesto y que no atendió. Me parece que hay una vendetta política personal en su decisión", argumentó.

El presidente del Senado argumentó que la tensión y el debate es común en un movimiento tan plural y que "cada que llega una dirección debe preservarse lo que hace bien, pero no lo malo", dijo.

Finalmente, comentó que es un tema de interés para el Senado y para el país en general.

Pleito entre Adán Augusto y Monreal

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Adán Augusto López informó que la Cámara Alta presentó denuncias penales y administrativas, ante la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en contratos por un monto de 150 millones de pesos.

Adán Augusto explicó que después de una revisión se han encontrado contratos, que presentan inconsistencias e irregularidades.

Posteriormente, Ricardo Monreal rechazó las acusaciones que emitió Adán Augusto López:

"Son falsedades en contra de la administración que encabecé. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición hoy vienen de parte de correligionarios".