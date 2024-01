Plantón en coordinación de la UAdeC Torreón cumple su segundo día; 'somos apartidistas', dicen alumnos

Por segundo día consecutivo, sigue tomado el edificio de la coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón como parte de la exigencia del Frente Estudiantil UAC (FEUT), para la suspensión del plebiscito donde se decidirá si Octavio Pimentel se queda como nuevo rector para el periodo 2023-2027.

Los jóvenes pasaron la noche en duchas instalaciones. Instalaron de casas de campaña y fueron apoyados por otros compañeros con cobijas, agua embotellada y comida. Incluso, esta mañana amanecieron más lonas a las afueras de la coordinación. Una de gran tamaño decía "Los estudiantes y sus derechos no se tocan. Queremos estudiar sin miedo". También había carteles de "En el PRI fincamos el saber", "Ojo con el PRI", "Con la educación no se juega", "Ya basta de nepotismo" y "UAdeC, no hay autonomía".

En la estación del proyecto del Bus Laguna, ubicada sobre el bulevar Revolución y la calle Comonfort, pegaron otro letrero con la leyenda de "Estamos en toma".

El grupo estudiantil desestimó algunas versiones de que, en la Unidad Saltillo, el partido político Morena estaba buscando desestabilizar las votaciones de mañana miércoles 31 de enero.

Aseguran que su movimiento es 100 por ciento estudiantil. "Nosotros somos completamente apartidistas, ningún partido político se ha puesto en contacto con nosotros. En ningún momento se ha obligado a nadie, este movimiento es hecho por alumnos, somos estudiantes", dijo uno de los integrantes del FEUT, que prefirió no revelar su identidad.

Mencionaron que ayer dialogaron con la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría y que les dijo que respetaría su manifestación, aunque no llegaron a un acuerdo sobre sus peticiones.

La agrupación aseguró que no están en contra de que haya elecciones en la UAdeC, pero que buscan que se realicen de manera transparente y con perfiles ajenos a partidos políticos y fuera de acuerdos entre autoridades educativas y gubernamentales.