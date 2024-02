Piden valorar nivel en preinscripciones

Aunque es decisión de los padres y madres de familia si preinscriben a sus hijos a primer grado de primaria en las escuelas públicas de Coahuila en el ciclo escolar 2024-2025 sin tener los seis años cumplidos, la coordinación de Servicios Educativos en la región Lagunera les exhorta a que valoren el nivel académico, el razonamiento y la salud emocional de los menores.

"A veces, como papás nos preocupamos mucho porque el niño saque rápido el certificado de preescolar o que rápido pase la primaria, pero creo que todo es un proceso y debemos estar muy pendientes de que vayan a la par, tanto en sus conocimientos como también en su salud emocional, su madurez, su capacidad de interactuar con otros, de atender reglas, en este caso de los niños que pasan de segundo año de preescolar a primaria, es muy importante que valoren todos esos aspectos", comentó Flor Rentería, titular de la citada dependencia educativa.

De no considerar lo anterior, se pueden generar situaciones que alteran incluso el metabolismo de los niños y niñas y que pueden llegar a provocar hasta dermopatías (enfermedades o afecciones en la piel) que son reactivas al estrés, como la psoriasis.

"Es importante que construyamos esa corresponsabilidad, ese compromiso y que después no vayamos a lamentar algunas situaciones de que en lo emocional, en su madurez, en sus habilidades para responder a otro tipo de exigencias, no vayan a estar con situaciones que le provoquen alguna enfermedad, estrés, inseguridades, acuérdense que cuando te sientes estresado, no tienes el mismo desempeño, el mismo desarrollo, tu capacidad de atención disminuye, disminuye tu autoestima y el niño no encuentra el reconocimiento que tenía en el nivel de preescolar y puede afectarle en sus estudios", explicó.

POR CULMINAR, PROCESO DE PREINSCRIPCIONES

El proceso de preinscripciones para ingresar a educación primaria en el sistema público del estado de Coahuila comprende del 12 al 23 de febrero de 2024 y los requisitos que estableció la Secretaría de Educación son: haber concluido el tercer grado de preescolar, contar con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024, acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados y alumnos extranjeros, autorización de inscripción emitida por el sistema y comprobante de domicilio. Para este nivel, la proyección fue de 42 mil preinscripciones y el trámite, completamente gratuito, se realiza en la página de internet: www.inscripciones.org Será el próximo 5 de junio que estará disponible en dicho portal, la escuela asignada a cada estudiante. En el vecino estado de Durango, para ingresar a primer grado de primaria, el requisito es el mismo, que cuente con seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2024 y el trámite sin costo, se lleva a cabo directamente en el plantel educativo o bien, en el portal de internet: http://piedgo.educadgo.gob.mx/PIEInscripciones