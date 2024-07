Piden obreros información de sus derechos en AHMSA

Obreros de Altos Hornos de México solicitaron a la Juez Ruth Haggi Huerta información sobre sus derechos en AHMSA y cuál es su situación ante la posible quiebra de la siderúrgica. Los trabajadores buscan claridad sobre su futuro y las garantías que tienen en caso de que la empresa entre en bancarrota.

El abogado Héctor Manuel Garza Martínez, representante de diversos acreedores de la siderúrgica, informó que el tribunal giró instrucciones para que el conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez solicite esa información a la comerciante. Garza Martínez destacó la importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos y las protecciones legales disponibles.

Sostuvo que, en caso de quiebra, los obreros son los primeros protegidos por la ley. Esto significa que sus derechos laborales serán priorizados y pagados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Por otro lado, el caso de los empleados de confianza será diferente, ya que solo recibirán lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Esta distinción subraya la diferencia en las protecciones y beneficios entre obreros y empleados de confianza.

Garza Martínez explicó que algunos obreros quizá deban demandar, mientras otros no tendrán la necesidad de hacerlo. En el juicio del Concurso Mercantil, no se tiene especificado el pasivo que corresponde a los trabajadores, lo que añade incertidumbre al proceso.

Cada obrero es un caso particular, indicó el abogado, debido a factores como antigüedad, escalafón laboral, prestaciones adeudadas y salarios caídos de más de un año. Esta diversidad en situaciones individuales requiere un análisis detallado para asegurar que se respeten los derechos de cada trabajador.

A pesar de la complejidad del caso, Garza Martínez instó a los trabajadores a mantenerse informados y a considerar la posibilidad de acciones legales si es necesario.

Nada oficial sobre subasta de vehículos

La falta de información oficial sobre una posible subasta de vehículos añade más incertidumbre al escenario. Garza Martínez explicó que no hay en autos del proceso judicial nada sobre la supuesta venta de la flotilla de unidades automotrices.

Lo comparó con la venta de chatarra, chorreaduras y otros materiales que realizó AHMSA sin notificar al Juagado de Concursos Mercantiles. “Si son equipos que no inciden y no son necesarios para la producción de acero quizá podrían ser vendidos. Pero no hay información oficial al respecto” acotó.

Finalmente, el abogado resaltó la importancia de que los obreros se organicen y busquen asesoría legal para enfrentar la situación. La colaboración entre trabajadores y representantes legales es crucial para proteger los derechos laborales en medio de la crisis de AHMSA.