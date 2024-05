Piden justicia para Martín Alexis y José Francisco, presuntas víctimas de abuso policiaco en Coahuila

Ante la falta justicia y poca respuesta por parte de las autoridades, familiares de Martín Alexis Briseño Muñiz y José Francisco Martínez Walker, se manifestaron y cerraron uno de los principales bulevares de Saltillo.

Fue sobre el bulevar Venustiano Carranza donde familiares de los jóvenes en mención se manifestaron, cerrando su circulación en dirección de sur a norte.

Los jóvenes de 27 y 24 años de edad, habrían perdido la vida luego de ser víctimas de un probable abuso policiaco, sin embargo hasta el momento no hay avance en las investigaciones y las autoridades, según indicaron, no les han dado respuesta alguna.

Caso de Martín Alexis

Fue el 23 de agosto del 2023, cuando en estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Martín Alexis en el municipio de San Pedro, luego de huir de elementos municipales.

En su momento, la abuela del joven declaró que luego de que escapó de los policías se comunicó con ella y le dijo que caminaba entre los mezquites, pero que tenía los pies lastimados ya que portaba "chanclas", por lo que ya no podía continuar y mediante su celular le envió su ubicación, pero debido a que ella no sabía utilizar la aplicación del geolocalizador, se esperó a que la pareja de su nieto saliera de su trabajo para irlo a buscar. Fue hasta ese momento que le marcaron y ya no contestó.

Caso de José Francisco

En el caso de José Francisco, el 17 de enero del 2023 en la colonia Satélite Norte de Saltillo, caminaba junto a su hermano Juan Antonio entre las calles Tritón y Pirámide del Sol; cruce en el cual fueron interceptados por una unidad de la Policía Especializada de Coahuila.

Al ver a los oficiales, José Francisco comenzó a correr, por lo que los elementos policiacos corrieron tras de él hasta lograr darle alcance, y posteriormente lo subieron a una patrulla.

Su hermano fue quien dio aviso a sus familiares, quienes luego de salir a buscarlo horas más tarde lo encontraron en un terreno baldío, donde presuntamente fue abandonado por los uniformados luego de golpearlo.

Tras los hechos, comenzó a sentir un fuerte dolor en el estómago, para lo cual sus padres le dieron medicamento; sin embargo fue el viernes 20 de enero cuando presentó sangrado al evacuar, por lo que fue trasladado al Hospital General de Saltillo.

En estudios que médicos le practicaron, encontraron que alojaba una hoja de metal en el estómago, misma que presuntamente le fue introducida vía rectal, ya que le encontraron lesiones en dicho punto.

La navaja habría provocado cortadas en sus intestinos principalmente, por lo que fue sometido a una cirugía, misma que a pesar de que fue exitosa, los daños fueron irreversibles, perdiendo la vida el 22 de enero.

En ambos casos, a pesar de que hay carpetas de investigación abiertas, además de sostener en diversas ocasiones reuniones con las respectivas autoridades, no hay avance alguno, y mucho menos se ha hecho justicia, pues afirman que la muerte de los jóvenes se derivó de un abuso policiaco.

Cabe destacar que horas más tarde al sitio acudió el Fiscal del Estado, Gerardo Márquez Guevara; en compañía del Fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, quienes se comprometieron con las familias a darle celeridad a ambos casos.