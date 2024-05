Piden implementar acciones para subsanar el fracaso de la Megafarmacia del Bienestar

Exhortan al titular del Ejecutivo Federal para que implemente las acciones necesarias para subsanar el fracaso de la denominada Megafarmacia del Bienestar.

Asimismo, reoriente los recursos empleado en su funcionamiento para cumplir con la promesa que le hizo a los mexicanos de garantizarles el acceso a todos los medicamentos que necesitan, incluso en las regiones más remotas del país.

Lo anterior fue expuesto en tribuna durante la última sesión en Congreso del Estado por el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez.

“En el tema del Sistema de Salud en México ya todos lo conocemos: de la tragedia que se generó con la ocurrencia de AMLO al decidir desaparecer el Seguro Popular, pasando por el fracaso rotundo del INSABI, el organismo que iba a proveer atención médica de calidad y con medicinas suficientes a todos los mexicanos que no contaban con servicio médico -de acuerdo a las palabras del presidente-, para llegar finalmente al otro fracaso absoluto, el IMSS-Bienestar”, manifestó el legislador panista en la exposición de motivos.

A lo anterior, señaló a esto debemos sumar la promesa de que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca; y, la promesa de cada año, de que ahora sí habría medicinas para todos.

Recordó que en un intento desesperado del presidente por paliar un poco el fracaso absoluto de su gobierno en materia de salud y la tragedia en que colocó a millones de mexicanos que perdieron al Seguro Popular y el acceso a medicinas esenciales para atender sus enfermedades crónico degenerativas, el cáncer, los males renales y otros, se le ocurrió crear la Megafarmacia del Bienestar.

“López Obrador inaugura la Megafarmacia del Bienestar: “Que a nadie le falte una medicina”. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha desacelerado el paso en su carrera por inaugurar obras públicas a contrarreloj, aún cuando no estén terminadas y funcionen a medio gas”, indicó.

Recordó que a. dos días de que concluya el año, y a nueve meses de que finalice su sexenio, el mandatario ha lanzado este viernes la Megafarmacia del Bienestar, un enorme almacén en Huehuetoca, Estado de México, en el que el Gobierno promete que habrá disponibilidad de todos los medicamentos para todas las enfermedades las 24 horas del día.

Aseveró que el nuevo inmueble, ubicado en un predio de 45 hectáreas, funcionará como un nodo de distribución desde el que se enviarán a los centros de salud más remotos las medicinas que les falten para surtir las recetas médicas. “Logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio. Que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo cuente con su medicina. Es una necesidad básica importante, es como tener los alimentos; ha dicho López Obrador en su discurso inaugural, en el patio de la Megafarmacia”, mencionó.

En el mismo acto, según señaló, AMLO dijo que los problemas de México no tenían que ver con el presupuesto, tenían que ver fundamentalmente con la corrupción.

“El secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo ha secundado con lo que pareció más un eslogan de comercial: “La Megafarmacia es la megasolución a la megacorrupción que imperó en la peor infamia, que es la comercialización de la salud”, comentó.

Sin embargo, recalcó que hoy, todos hemos podido atestiguar el “Megafracaso” de este otro elefante blanco creado por AMLO.

“La Megafarmacia, la Mega solución al desabasto de medicinas, la Mega idea para surtir las recetas que necesitan millones de mexicanos y que no les proveen en sus instituciones no funcionó. No funcionó”, afirmó.

Expuso que de acuerdo a diversas noticias publicadas en fechas recientes, desde el 29 de diciembre de 2023 hasta finales del mes de abril del presente año, la Megafarmacia había surtido un promedio de 2.7 recetas por día. Citan las notas: 2 derechohabientes del IMSS, a 210 pacientes del ISSSTE y a 129 usuarios del sistema IMSS – Bienestar.

“Con esto podemos suponer una de dos cosas: Ya estamos como Dinamarca, y todos los mexicanos tienen atención médica completa, medicinas y tratamientos con cero desabastos…O, la Megasolución es una burla más para todo el pueblo de México”, precisó.

Advirtió que a pocos meses de que termine su administración, y sabiendo que no estaremos como Dinamarca, no funcionará el IMSS-Bienestar.

“Los mexicanos esperamos que, por lo menos, realice acciones verdaderas, funcionales y efectivas para proveer los medicamentos necesarios a quienes más los necesitan. Tomando en cuenta que la Megafarmacia fracasó, que reoriente los recursos aplicados en ese proyecto fallido y los aplique en uno que sea realmente funcional”, concluyó.