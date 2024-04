Piden cobertura del servicio telefónico en la carretera San Pedro – Cuatrociénegas

Se buscará que se instalen antenas fijas, también conocidas como estaciones base que funcionan mediante tecnología inalámbrica y transmiten información a dispositivos móviles, mediante radiación de radiofrecuencia para que otorguen cobertura telefónica en el tramo carretero San Pedro –Cuatro Ciénegas.

Fue durante la Séptima Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso del Estado este martes, donde la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo.

Lo anterior, con el propósito de pedir al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que realicen las acciones correspondientes.

En la exposición de motivos, manifestó que la carretera San Pedro-Cuartocienegas es una ruta que conecta con las diferentes regiones del estado como la Región Norte, Carbonífera, Desierto y Centro.

Añadió que la comunicación interestatal también tiene su importancia, porque muchos visitantes provenientes de los estados de Durango, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco tienen como destino Cuatrociénegas, zona rica en historia natural del mundo, además de ser el eje fundamental de Mazatlán a las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Dijo que esta vía tiene una extensión aproximada de 200 kilómetros entre San Pedro y Cuatrociénegas, el tiempo estimado del trayecto es de dos horas y actualmente se encuentra en buenas condiciones, ya que hace poco fue remodelada y ahora es de buen circular.

“Pero tiene un gran defecto: “no hay señal telefónica”, y cuando se registra un accidente carretero es prácticamente un “triángulo de las bermudas comunicacional”, los cuerpos de emergencia de la ciudad se dan cuenta hasta que alguien avisa personalmente o en su caso que en algunas casetas telefónicas hagan el reporte”, sostuvo.

Aseveró que, en ocasiones, son los operadores transportistas que transitan a la ciudad de San Pedro o Cuatrocienegas los que avisan de los accidentes u otras personas que arriban procedentes de otras ciudades del norte o de los ejidos del Valle de las Delicias.

Recalcó que son frecuentes los accidentes carreteros en esta rúa asfáltica, algunos graves, otros leves y en su caso trágicos.

“En los últimos meses, en esta carretera se han presentado diversos percances, entre ellos, problemas mecánicos, emergencias médicas, problemas de ubicación y localización, entre otros, que sufren los automovilistas”, mencionó.

No obstante, indicó que la moderna carretera de San Pedro a Cuatrociénegas todavía está incomunicada al no funcionar los celulares en ese tramo, de tal manera que en caso de emergencia no hay una respuesta rápida de los cuerpos de auxilio.

Subrayó que ante la falta de las medidas de apoyo y auxilio necesarios, este tramo carretero puede considerarse de riesgo para quienes transitan por el mismo, pues pone en peligro su integridad, las personas lesionadas en accidentes han perdido la vida por falta de atención médica oportuna.

Advirtió que por cuestiones de seguridad, los viajeros deben contar con un servicio de comunicación telefónico permanente porque regularmente este tipo de contingencias atraen a delincuentes que se aprovechan de la nula comunicación para apoderarse de los bienes que llevan consigo los usuarios de esta vía.

“Es por ello que se requiere la instalación de antenas que permitan el uso del celular e internet, además de colocar teléfonos de emergencia y puestos de auxilio, con el fin de proporcionar una reacción más rápida y efectiva, ante los accidentes automovilísticos que se presentan”, expuso.

Dijo que es importante que exista cobertura del servicio telefónico en la carretera San Pedro – Cuatrociénegas para que los viajeros tengan mayor seguridad y comunicación en su desplazamiento.

Agregó que con la cobertura solicitada, los usuarios de esta vía tendrán la plena seguridad de atender cualquier contingencia que pudiera generarse durante su trayecto o destino final, evitándose que se cometan delitos y accidentes fatales.