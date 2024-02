Pide titular de CJEM no 'mal utilizar' a la institución con falsas declaraciones sobre violencia familiar

Cristina Gómez, coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM) en Torreón, llama tanto a madres como padres de familia, a tener ética en cuanto a las denuncias por violencia familiar ya que aseguró que los hijos son los más vulnerables y por ende, los más perjudicados.

Esto, luego de que se dieran casos en donde alguna de las partes, miente al presentar alguna denuncia sobre supuesto maltrato o violencia, a fin de quedarse con los hijos.

Ante tales casos, la titular dijo que a diferencia de los menores, los adultos tienen la capacidad de tomar decisiones y que incluso tienen las herramientas para ello, por lo que apostó a la consciencia de padre y madre de que los hijos serán los más afectados.

“Hombres y mujeres debemos de tener absoluta consciencia de que nosotros como adultos tenemos la capacidad de tomar decisiones y tenemos herramientas para hacerlo, pero un niño no. Un niño siempre será la víctima más vulnerable en un caso de violencia familiar, por eso hombres y mujeres debemos tener consciencia plena de que una cosa es nuestra relación si ya no es posible. Si ya no hay entendimiento y se tiene que tomar la decisión de disolver legalmente la relación siempre cuidando el bienestar de los chiquitos en todo sentido”.

Y comentó, “desafortunadamente en instituciones como la que hoy represento por supuesto por la cantidad de personas que recibimos, sí vemos casos de diferente índole, con diferente naturaleza, sin embargo creemos que es más importante luchar en contra de la violencia y seguir atendiendo a las mujeres, que estas personas que en determinado momento quisieran llegar a ‘mal utilizar’ una institución tan noble eventualmente sí nos hemos dado cuenta”.