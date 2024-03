Pide Taddei prudencia a López Obrador

Ante las declaración reiterada de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los adversarios buscan un "golpe técnico" en la próxima elección, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, pidió prudencia al mandatario, aunque sin dirigirse a él.

"Con respecto al 'golpe técnico' que plantea la Presidencia de la República, esperemos que eso sea imposible de realizar. Yo creo que en este momento que estamos de campañas, todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales.

"Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos. Que el ciudadano se decante por una fuerza política o por otra", indicó.

El miércoles pasado, en su conferencia mañanera, el Presidente nuevamente habló sobre la elección.

"Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección, porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres", dijo López Obrador.