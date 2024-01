Margarita pide apoyo para seguir 'siendo los ojos' de su pequeña Lupita

Margarita López es mamá de la pequeña Lupita, a quien hace tres años le fueron retirados sus dos ojos debido al padecimiento que desarrolló debido a que nació de cinco meses y tres semanas de gestación; ahora pide ayuda para poder operarse y terminar con una serie de problemas gastrointestinales, que le impiden brindarle a su hija la atención completa que requiere.

De acuerdo con la madre de familia, desde hace tres meses presenta una obstrucción intestinal, misma que le impide comer y beber con normalidad, tanto que en ese tiempo ha bajado 20 kilos.

"Es muchísimo peso el que he perdido. El problema es que ahorita tengo anemia, desnutrición y deshidratación. De hecho, el jueves estuve por allá en Gómez Palacio, fui a un hospital privado y me recomendaban internarme, pero era muy caro, por dos días me cobraban 30 mil pesos… pero no pudimos quedarnos porque no contamos con el recurso", explicó.

Debido a su condición, le es imposible tolerar comida y agua, y su hígado ha comenzado a comprometerse.

"Que mi hígado tapa el conducto por donde debe pasar la bilis, por lo que todos los días vomito amarillo como con negro, todos los días", explicó la madre de familia.

Ante tales complicaciones, el médico le recomienda operarse para retirar las adherencias que presenta en su intestino, las cuales han ocasionado gran parte de sus problemas de salud, sin embargo, no pueden cubrir los gastos.

La preocupación de Margarita es su hija, ahora ya de 13 años de edad, debido a los cuidados que aún requiere.

"Yo soy la única que me hago cargo de ella, de hecho, ella también anda deprimida, y me dice 'mami, yo no quiero que te mueras, ¿qué va a ser de mí?', le digo no me voy a morir vamos a buscar opciones, a ver quién nos puede ayudar para hacerme esa cirugía", dijo con tristeza.

Y es que recordó que Lupita requiere el cambio de sus prótesis oculares cada dos años, debido a que aún se encuentra en crecimiento, así como su visita al médico especialista en la ciudad de Monterrey cada seis meses, debido a los problemas de cáncer en sus ojos que llegó a presentar y que obligaron a que le fueran retirados.

Sobre esa revisión, Margarita comentó que se tiene programada para el mes de marzo, pero debido a su condición, podría solicitar que se reagende hasta que se encuentre en condiciones.

"Yo soy la que hace actividades, la que solicita ayuda aquí y allá, y mucha gente me ha apoyado para ella", dijo Margarita, quien recordó que a su corta edad, ha sido intervenida quirúrgicamente en nueve ocasiones.

CONDICIÓN DE SU HIJA

Lupita, ahora de 13 años de edad, fue prematura, nació de 5 meses y 3 semanas de gestación, generando así un padecimiento llamado retinopatía del prematuro, lo que causó ceguera en ambos ojos.

Pero, además, presentó hidrocefalia, que no permitió el uso de válvula, así como atrofia cortical, que afectó su desarrollo.

Debido a su condición y a que a la pequeña le fue diagnosticado Phthisis bulbi, nombre a la condición del ojo ciego y doloroso, a la edad de 10 años le fueron retirados sus dos ojos. Ante tal procedimiento, le fue necesario color dos prótesis para evitar malformaciones de su cráneo, que aún se encontraba en desarrollo.

Debido a que cada prótesis tenía un costo de 25 mil pesos, fue necesario lanzar un llamado de ayuda a la sociedad, ya que Lupita venía de una intervención costosa, de unos 70 mil pesos, que se realizó en el medio privado, ya que en el Seguro Social le indicaron que todo estaba bien y que su dolor solo era producto de su imaginación, decidieron solicitar una segunda opinión, resultando el retiro de sus globos oculares.

El llamado de ayuda se hizo y de inmediato la gente de Tlahualilo, de donde son originarias, atendió y fue posible comprarlas. Dos años más tarde, fue necesario cambiarlas, por lo que se dio a conocer este nuevo llamado a través de El Siglo de Torreón. Tal fue la respuesta, que fue posible comprar las prótesis y los viáticos para viajar a Monterrey, Nuevo León.

Ante tal situación, sus antiguas prótesis fueron puestas a disposición para quienes las requirieran y resultó que un joven lagunero las solicitó, por lo que solo una de ellas le quedó y se encuentra disponible.

Margarita lanza un llamado de ayuda una vez más pero ahora para ella, a fin de recuperar su salud y poder atender como desde el primer momento de su vida, a su pequeña Lupita.

Las personas interesadas en brindarle su apoyo podrán comunicarse al número 8714 134 374.

13 añosTiene Lupita, la hija de Margarita, a quien hace 3 años le fueron retirados sus dos ojos.