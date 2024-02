Pidal y los Toros apuntan a Playoffs

- Seis partidos, le restan en el calendario de la temporada regular a Toros Laguna, con la encomienda de ganar la mayoría de ellos, para poder aspirar a tener un lugar dentro de los playoffs de la Liga de las Estrellas LBE MexBet.

CALENDARIO

Toros jugará el próximo fin de semana, dos partidos muy importantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el viernes ante Indios y al día siguiente se medirán a los Indomables, para regresar a casa por partida doble: el martes 5 de marzo, en contra de los Apaches de Chihuahua. También en el "AudiToro", la Manada recibirá a Pioneros de Delicias el viernes 8 de marzo, mientras que el sábado 9 los Toros chocarán con Dorados de Chihuahua en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la capital chihuahuense y el último partido será el domingo 10 de marzo, en el "AudiToro", contra los fuertes Dorados.

EN EXCLUSIVA

Ante este panorama, el head coach de Toros, el argentino Juan José Pidal, compartió sus puntos de vista y sus expectativas, en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, mientras su equipo se prepara rumbo a "seis finales" que les restan en el calendario. Pidal aceptó que a estas alturas de la temporada, no esperaban estar fuera de la zona de clasificación, pero confía en la capacidad de sus muchachos para salir del bache y lograr meterse a playoffs, que hoy es el objetivo primario del actual campeón de la liga.

"No es que no nos esperáramos estar en esta situación en el standing, pero la competencia, muchas cosas nos llevaron a estar así. Hemos hecho muchos ajustes, hace 15 días que no tenemos juego y en estos 15 días hemos trabajado fuerte con los jugadores que han estado disponibles, porque algunos viajaron a selección y con otros hemos tenido inconvenientes de lesiones, pero creo que nos estamos preparando bien para esta segunda etapa, para revertir esto. Nuestro objetivo claro que es meternos a los playoffs y después de ahí, pensar en cosas más grandes", advirtió.

La LBE vive una de sus temporadas más competitivas, en la que equipos que ocupan los últimos lugares le han pegado a los líderes, por lo que Pidal considera que sus Toros están a la altura de los mejores y sólo es cuestión de que la fortuna les favorezca, para tener una buena racha: "Los juegos que ganamos, los ganamos con casi 20 puntos de diferencia y todos los que perdimos, el máximo fue por 8 puntos, otro por 6 y los otros fueron uno por 4, otro por 5 y los últimos dos fueron por un solo punto. Sabemos que no es que hayamos hecho un mal trabajo, porque en todos los partidos estuvimos luchando, estuvimos ahí, pero esto es deporte, ahora esperamos la buena suerte de nuestro lado", dijo.

REFUERZOS

Para Pidal, la llegada de JJ Ávila y Aarón Valdés, le aportará a Toros una dosis de experiencia muy necesaria, para los momentos en que la presión aumenta: "Ambos nos pueden dar mucha experiencia, además de la calidad que tienen, pero sobretodo experiencia. JJ es un jugador que ha ganado bastantes veces en LNBP, un jugador que es ganador y esperemos que pueda repetir también aquí en Toros. Creo que esa experiencia también nos hacía falta, porque tenemos jugadores de experiencia como Gary, como Fuller, pero creo que sumar a alguien más, nos viene bien".

El coach y sus Toros lo tienen claro, obtener victorias es el único camino que les llevará a la META: "No hay otro camino, obviamente sabemos que vienen 6 finales, debemos tener saldo positivo en esas finales, debemos ganar la mayoría de los partidos. Esta liga es diferente, es una liga donde juegan más minutos, somos el último equipo que quedó campeón, así que debemos luchar hasta el final. Por un lado, está la presión por ganar, pero uno está tranquilo, hay que seguir adelante. Cuando uno está bien tratado, como sucede en Toros, que te atienden tan bien, crece más todavía esa presión, porque quieres quedar bien con la gente, con los directivos, somos un grupo joven y una persona tiene que absorber esa presión, ese soy yo como coach, pero para eso estamos y para eso tenemos la experiencia", sentenció.

APOYO EN EL "AUDITORO"

Ganar en Ciudad Juárez es de alta importancia para Pidal y su equipo, pues ello los pondrá en posición de regresar a hacerse fuertes en casa, donde esperan el gran ambiente y apoyo para los Astados: "Tenemos la posibilidad nosotros de hacer nuestro trabajo en Juárez, para también meterle la presión de apoyo a los aficionados, así que vamos con esa idea de ir a Juárez, sacar resultados positivos para venir de regreso a casa y poder encontrar nuestro auditorio lleno", finalizó.