Pésimas decisiones

El gobierno de México ha decidido enfrentar su reto educativo con la menor inversión, 0,88% del PBI, por debajo de lo aplicado en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%), según chequeando.com. -aunque prevén 20 mil millones de pesos para becas-, deficientes herramientas de evaluación -desaparecen las direcciones evaluadoras- y reformas para promover la ideología de izquierda.

Al parecer, no les interesan, comprenden -o no quieren- las recomendaciones mundiales para el desarrollo, mismas que han sido impuestas por el avance científico/tecnológico. Olvidan que de nada sirven deseos y/o propósitos si no se ajustan a la realidad.

Ya hemos dialogado que, en el siglo XXI, el mundo enfrentará crisis políticas, sociales y económicas y los líderes están buscando las alternativas para atender el reto, apoyándose en el desarrollo y aplicación tecnológica, la sistematización -incluida la IA y robótica- y nuevos métodos para la productividad.

Especialmente, la Inteligencia Artificial es el camino que los líderes visionarios han decidido seguir; los demás, por pobreza o ignorancia, serán seguidores o simples observadores.

Entre los primeros exploradores del campo de la IA, están los chinos, que en 2017 iniciaron un "Plan para la inteligencia artificial".

Ese mismo año, los rusos se percataron y Putin declaró: "La inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad", autorizando inversiones importantes para investigarla. Desafortunadamente, por su sistema político, limitó el esfuerzo al desarrollo y apoyos a las fuerzas armadas, además del control burocrático, dejando afuera a las inversiones privadas, que, en los EUA fortalecieron el avance y logro de resultados.

En 2018, se sumó la India y Narendra Modi, declaró: "quién controle los datos, controlara al mundo".

Desde su primer mandato, Donald Trump -2019- ordenó "conservar el liderazgo en el campo de la IA -iniciaron desde los setenta del siglo anterior- declarándolo objetivo de alta importancia.

Otros países hacen esfuerzos, aunque en menor escala, buscando servicios utilitarios, caso de los "Tigres de Oriente" -Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán -, que han desarrollado una gran industria automotriz, dolor de cabeza económico para EUA.

Las universidades más importantes del mundo también hacen su esfuerzo; en México, la UNAM y el IPN las encabezan; otras trabajan en proyectos educativos interesantes -robótica, por ejemplo- y todas han incluido en sus planes y programas de estudio las carreras relacionadas con los sistemas computacionales.

El gobierno federal se ha visto desorientado, disminuyendo presupuestos a instituciones como al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, cancelando becas para la formación de investigadores en el extranjero, dificultando la investigación de las universidades del estado - con recortes presupuestales- y amenazando a las instituciones privadas con su desaparición.

Están orientando a la reeducación nacional hacia la ideología popular socialista. Le pido reflexione sobre nuestra calidad académica para la competencia internacional y prevea las consecuencias. Dilapidan recursos enormes para controlar a las masas y sus votos.

Los países "competidores", están preparando más y nuevos científicos para la investigación y haciendo alianzas con la iniciativa privada para lograr nuevos descubrimientos científicos -particularmente en robótica, IA y salud- que les mantienen en la competencia para la productividad; también preparan operarios altamente capacitados para atiendan las necesidades productivas.

Cada día y en todos los campos, son más los procesos sistematizados y robotizados y los visionarios buscan capacitar a fuerza laboral con alta especialización, para los explotar novedosos procesos de manufactura.

Este nuevo mundo impondrá la realidad, con redefinición de zonas geográficas de estados productivos -con relativa calidad de vida para sus habitantes-, basados en la educación; y zonas de pobreza -con analfabetismo funcional-, que requerirán de apoyos económicos para sobrevivir.

Los gobiernos de tales zonas de pobreza enfrentarán nuevos retos y deberán abandonar su demagogia para mantener el poder y someter a los inconformes, quienes, ante la falta de trabajo, buscarán atender sus necesidades personales y familiares por otros medios, incluso con violencia.

Así, se puede comprender más la política internacional.

Los complotistas hablan de un plan maestro de control, en un mundo con nuevas reglas de convivencia o sobrevivencia social, que modificarán las estructuras sociales, democráticamente reformadas, o no.

Estamos en tiempo de reaccionar y actuar para alcanzar ese nuevo México con mejor calidad de vida; se requiere voluntad política y aglutinar fuerzas nacionales, incluso las radicalizadas por tendencias ideológicas, incluyendo las poco solidarias y subsidiarias, desafortunadamente vigentes entre algunos materialmente productivos.

El nuevo mundo está basado en el pragmatismo productivo y desecha las ideologías utópicas; esas caerán por su propio peso, aunque aún no se puedan cuantificar los costos, sus formas y los tiempos en que habrán de hacerlo.

El punto medio son estados que nos dan ejemplos para aprender, como Canadá y Holanda, incluyendo a Dinamarca.

De cualquier manera, se requiere honradez y trabajo. ¿Qué piensa?

*Los datos estadísticos son de "Nexos" de Noha Harari.