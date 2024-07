Personal de salud denuncia retención de nómina y acuden a Derechos Humanos

Personal de salud de La Laguna que depende de la nómina de la Secretaría de Finanzas de Coahuila denunciaron que les tienen retenido el pago de la primera quincena de junio del año en curso.

Dijeron desconocer el motivo pues hasta este viernes, seguían desempeñando sus funciones en distintas unidades como el Hospital General de Torreón y el propio edificio de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

“Somos trabajadores de confianza y no nos han pagado, hemos estado marcando a Finanzas y la verdad nadie nos sabe decir nada, marcamos a Recursos Humanos de Secretaría de Salud y nos dicen que en Finanzas y en Finanzas nos dicen que los cheques los tiene Salud, así se la pasan, echándose la bolita, nadie sabe dónde están, andan perdidos”, señalaron algunas de las personas afectadas que prefirieron no revelar su identidad y que tienen laborando entre cuatro y seis años.

La inconformidad llegó a tal grado que uno de los trabajadores presentó el pasado 16 de julio de 2024 una queja formal ante la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), en contra de las autoridades de Administración y Recursos Humanos del Hospital General de Torreón.

En el oficio, Miguel David Pérez Ávila señala la seguridad jurídica y la dignidad en el empleo como servidor público como presuntos hechos violatorios. En su caso, él denuncia la retención de las dos quincenas de junio y la primera quincena de este mes de julio.

“El día 19 de junio del presente año, acudí, como cada quincena, a las oficinas de Recursos Humanos del Hospital General Torreón, al que estoy adscrito, para recoger mi cheque quincenal, en donde se me comunicó por parte de la titular, Lic. Alejandra Balderas, que mi cheque no se encuentra con ellas y que debería averiguar en Saltillo dónde se encontraba.

Mi desconcierto y la presente queja se justifican debido a que no me fue entregado mi pago a pesar de haber cumplido con mi horario y funciones y sin que se me haya dado de baja”, citó David en su escrito.