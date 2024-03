Periodista Juan Alberto Cedillo presenta libro sobre la masacre de Allende

El 18 de marzo de 2011, sicarios del cártel de los Zetas se internaron en la cabecera municipal de Allende, Coahuila. Allí cometieron un crimen de inmensa magnitud, pues convirtieron a la localidad prácticamente en un pueblo fantasma. Las autoridades estatales y federales ocultaron la noticia durante un año, pero se rumoraba que algo muy fuerte había pasado en la entidad.

Sobre el lamentable acontecimiento, Juan Alberto Cedillo (Ciudad de México, 1954) ha escrito el libro ‘La masacre de Allende. Crónica de un crimen de estado’ (Editorial Terracota, 2024), el cual presentó durante la mañana de este jueves en la Universidad Iberoamericana Torreón, donde estuvo acompañado por los comentarios de los periodistas Juan Noé Fernández y Javier Garza Ramos.

“Nadie sabía nada, hasta que el 20 de noviembre de 2012, el gobernador de Coahuila, Ruben Moreira, anuncia que habrá una investigación sobre el caso Allende, porque ‘se llevaron mucha gente, la gente pidió auxilio y no la recibieron, destruyeron muchas casas’”.

Entonces, Juan Alberto Cedillo se trasladó a Allende para comenzar su investigación. Allí se topó con el silencio del pueblo, pues nadie quería darle testimonio, tan sólo recabó información de una pequeña mueblería. El periodista publicó un reportaje el 24 de diciembre de 2012 en la revista proceso, lo tituló ‘Apocalipsis en Coahuila’.

“A partir de ahí empiezo a investigar, porque no me satisfizo el reportaje. Investigo en los juicios que se dan en Austin, San Antonio y Brownsville, allí los Zetas cuentan todo lo que había pasado. Eso me da la posibilidad de contarlo. Ellos lo estaban confesando, porque eran testigos protegidos. Y empiezo a publicar una serie de reportajes”.

El periodista indica que hasta hace poco, las víctimas de Allende no habían querido hablar. Una de ellas fue Silvia Garza, de las pocas sobrevivientes de su familia, quien fue entrevistada por Cedillo, pues el principal enfoque de ‘La masacre de Allende. Crónica de un crimen de estado’ es relatar la historia de los afectados.

“Después de 10 años de estar revisando los casos, de ir y venir, tener información y todo, concluí este libro”.

Una vez que las víctimas empezaron a hablar y ante , Cedillo colaboró con otros periodistas y académicos para elaborar un padrón. El conteo final de la masacre de Allende arrojó un doloroso número: 295 víctimas mortales.

“Como sabes, Olga Sánchez Cordero (entonces secretaria de Gobernación) y Alejandro Encinas (entonces subsecretario de Derechos Humanos), fueron a Allende a pedir una disculpa pública en 2019. Fueron a decir que iba a haber una ‘reparación del daño’ y hasta la fecha, no sólo no les han hecho la reparación, sino que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se amparó para no responder a la petición”.

Por tal motivo, el último capítulo del libro muestra qué es lo que ha sucedido con las víctimas de Allende y cómo han llevado la falta de justicia en cada uno de sus casos. También cuestiona el actuar de las autoridades estatales en las administraciones encabezadas por Humberto y Rubén Moreira, así como del entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

Para abordar un tema de tal sensibilidad, Cedillo recurre a géneros periodísticos como la crónica, la entrevista y el reportaje. Su experiencia le permite cruzar la frialdad de los números con la esencia humana de los testimonios. Incluso, al final, comparte un relato personal sobre que experimentó él mismo estando en Allende.

“Es un caso muy triste, desgraciadamente hay muchas víctimas y si uno refiere a Allende como la masacre más grande de México, la gente ni siquiera entiende eso”.