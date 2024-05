PEQUEÑAS ESPECIES

CARTA A MIS NIETOS

Antes de abordar el tren en el andén de mi partida, llegó el milagro más grande de la vida, la dicha inmensa de ser abuelo, si hubiera sabido cuan maravilloso es tener nietos, los hubiera deseado con mayor anticipación. La experiencia nos regresa con paciencia a compensar nuestros yerros con los hijos de nuestros hijos, porque solo sabemos a ser buenos hijos hasta que ya somos padres, y sabemos ser buenos padres, hasta que somos abuelos.

ORLANDO. El primero de mis nietos. Naciste el 6 de julio hace once años. Todos te esperábamos con gran ilusión, tu mamá periódicamente visitaba con mucha alegría a la doctora para ver tu crecimiento y valoración. En tu tercer mes de vida dentro del vientre materno, nos habla tu mamá muy triste y llorando desde el consultorio de la ginecóloga, nos decía que no presentabas signos vitales en el ultrasonido, y daba unas recomendaciones completamente fuera de ética y profesionalismo, les pedí a tus padres que conservaran la calma y tuvieran fe, que fueran en ese momento a ver otro especialista. Recuerdo que después de unas horas recibí esa bendita llamada desde el consultorio del doctor, donde me enviaban las imágenes de tu corazoncito latiendo con gran júbilo y armonía, como diciendo... ¡Estoy bien Abuelito!

ALEJANDRO. Naciste el tres de mayo día de la Santa Cruz, hace siete fugaces años iluminaste nuestras vidas, no tuve la dicha de conocerte ese día por tu afección respiratoria que padeciste al nacer, tuviste que aguardar unas semanas más en la incubadora del hospital para darte cuenta de la ilusión y alegría con que te esperábamos. Tus padres no se apartaban de tu lado y solo esperaban el momento para tenerte en sus brazos, las enfermeras que cuidaban de ti día y noche, sonreían por el gusto que te daba al escuchar a tu doctor cuando te visitaba a diario, agitabas tus bracitos porque ya sabías que te iría a ver. Desde que naciste has sido un gran guerrero, no cabe duda que heredaste el carácter y las agallas de tu bisabuela, regresaste dos veces al hospital venciendo a las enfermedades valientemente a tu corta edad. Solo Dios sabe que le he pedido que sea tu abuelo el que ocupe tu lugar, porque a tu edad no debes de conocer el dolor ni el sufrimiento.

LUCIANA. La más pequeña flor de mi jardín, alegraste nuestras vidas el 8 de mayo, cumplirás apenas tu primer año. Eres más que una bendición para tus padres y tus hermanos, no encuentro palabras para decirte cuanto te quieren. Has hecho muy felices a tus abuelos, que han rejuvenecido años, con la ilusión de estar vivos y verte en tus quince, hasta parece que te conocíamos desde hace tiempo, sabemos perfectamente cuando tienes hambre, sueño, calor, te enfermas y cuando estas feliz, que es casi siempre.

Ahora entiendo porque de viejos somos abuelos, a su llegada nos regresan la juventud olvidada, vuelve a florecer toda esperanza perdida, les damos los besos que tal vez no les dimos a nuestros hijos, y ustedes nos das los besos que quizá ya nadie nos da. Qué decir de su abuela consentidora, baluarte de la familia, formadora de dos generaciones, que los llevó en sus brazos por instantes, y para siempre en el corazón.

Cuando nos visitan, se rompe la rutina junto con las reglas de nuestro viejo hogar, dejando que escape por la ventana la disciplina de antaño de nuestros hijos, escondiendo golosinas y chocolates para que los encuentren con facilidad, y no pecar de abuelos consentidores, permitimos se adueñen de nuestro espacio, acaparan el televisor con sus programas infantiles, los premiamos al comer con múltiples aspavientos y alimentos en buffet, cuando a nuestros hijos sin opción alguna, comían el platillo que se tenía.

Ustedes son el bálsamo al dolor, la sonrisa de nuestros quebrantos, el sueño a los insomnios, la calma de las angustias, la razón de nuestra existencia, la fuente de la juventud, la alegría de las mañanas, el alivio a las enfermedades, y el aferrarnos a la vida.

Orlando, Alejandro y Luciana, siempre serán para sus abuelos, nuestros pedacitos del alma, sabemos de antemano que ya no estaremos con ustedes dentro de unos cuantos años, qué más podemos desear que verles convertidos en personas de bien, aunque estamos seguros que así será, porque llevan el amor y los valores de sus padres, que legaron los bisabuelos a sus abuelos.

